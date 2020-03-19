|
Александр Лукашенко: надо всё сделать, чтобы старики смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь
19.03.2020 13:18 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости обсудили эпидемиологическую ситуацию. Прежде всего речь шла о системных мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все-таки людям надо советовать, чтобы они оставались дома. И особенно старикам. Надо мобилизовать наши социальные службы, чтобы помогали старикам, у которых детей нет, которым кто-то помочь не может. А таких очень много. Дети очень быстро забывают о своих родителях, к сожалению, некоторые. Поэтому надо стариков сейчас опекать.
Надо все сделать, чтобы они смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь. Вот это для нас очень-очень важно, чтобы они не пострадали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко: надо всё сделать, чтобы старики смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости обсудили эпидемиологическую ситуацию. Прежде всего речь шла о системных мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)