Оппозиция «только для своих»

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Начало президентской избирательной кампании отметилось тем, что оппозиция запланировала выставить единого кандидата. Мол, если будут участвовать несколько идейно (или безыдейно?) близких политиков, как было ранее, они «отберут» друг у друга голоса. Стало быть, всем надо объединиться вокруг кого-то одного и выступить единым оппозиционным фронтом.

Для определения единого кандидата было решено провести процедуру праймериз – народное голосование по его выбору. Ряд партийных (и не очень) организаций выдвинули своих представителей, которых оказалось пятеро (Павел Северинец, Николай Козлов, Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Алексей Янукевич). Они составили график посещения десятков белорусских городов, в каждом из которых пригласили на встречу местных жителей, дабы те проголосовали за кого-нибудь из их пятерки. По результатам общего подсчета голосов оппозиционеры и планировали определить победителя своего праймериз и отправить его на президентские выборы.

Свой путь оппозиционная коалиция начала 6 марта в Витебской области, однако грандиозным планам было не суждено сбыться. Не прошло и двух недель, как пятерка политиков разругалась, раскололась и прекратила праймериз…

Ты да я, да мы с тобой

С первых же встреч с местными жителями оппозиционеры столкнулись с плодами собственной «популярности». В Городке (Витебская область) пришли 8 человек из 12410 жителей (явка 0,06% от всего населения), в Витебске − 101 человек из почти 380 тысяч населения (0,03%). В Бресте был просто настоящий «аншлаг» − поучаствовать в выборе главного оппозиционера страны на 2020 год решили 116 человек…

Очевидно, что львиную долю присутствовавших участников составлял местный партийный актив прозападного и националистического толка – значит, у основной массы населения данная процедура вызвала еще более скромный интерес. Поэтому образ у «общенародного выдвижения» кандидата от оппозиции выходил так себе. Пришедшие худо-бедно голосовали, журналисты «независимых» медиа в этот момент ухищрялись делать «удачные» кадры залов, чтоб они казались больше да полнее. Но и здесь что-то пошло не так.

Полесский нежданчик Северинца

По итогам первых поездок абсолютным лидером был один из руководителей незарегистрированной партии БХД Павел Северинец. Он стал особенно популярен в оппозиционной тусовке после того, как проявил себя лидером несанкционированных протестов в декабре прошлого года.

Победил представитель БХД и в Бресте, однако полесская часть «турне» показала довольно неожиданные результаты. В Дрогичине, Пинске и Столине победил главный оппонент Северинца – Юрий Губаревич из движения «За свабоду». Это привело к тому, что в общем подсчете голосов результаты политиков заметно сблизились, и в праймериз наметилась интрига и реальная борьба за каждый голос.

Казалось бы, демократов такое положение дел должно устраивать, но Павел Северинец пожаловался на результаты голосования в городах Брестчины и снялся с праймериз. На его взгляд, в Дрогичине, Пинске и Столине мероприятия были «испорчены» присутствием учителей и сотрудников государственных СМИ. Мол, «все они собрались лишить его победы, поэтому проголосовали за Юрия Губаревича». В качестве еще одной причины остановить «турне» политик назвал эпидемию коронавируса.

Солидарность с Северинцем проявил еще один участник «праймериз» Алексей Янукевич и также прекратил участие в процедуре. Стало быть, «правоцентристская коалиция» оппозиции с момента начала праймериз продержалась всего около двух недель, и всё, как обычно у оппозиционеров, закончилось скандалом и взаимными обвинениями. Такая вот «мощная» коалиция демсил…

«Неправильные» избиратели

В праймериз были приглашены проголосовать все желающие. И это вполне логично, учитывая желание оппозиционеров выдвинуть единого кандидата «от народа», а также равенство всех граждан перед законом. Голос оппозиционера равнозначен голосу военного, учительницы, чиновника и студента, и любой политик, претендующий на власть в стране, должен с одинаковым уважением относиться к каждому волеизъявлению. Они ведь такие же граждане Республики Беларусь и имеют гарантированные Конституцией равные права, в т.ч. и избирательные. Или, по мнению некоторых лидеров оппозиции, не имеют? Или они неправильные избиратели?

Однако на деле вышло, что как только Павел Северинец столкнулся с тем, что на праймериз пришли не только общественные активисты из оппозиционного лагеря и просто несогласные с действующей властью, но и врачи, учителя с активистами БРСМ (поверим Павлу – возьмем в расчет, что они там действительно были), он прекратил свое участие в мероприятии. А ведь белорусский электорат еще шире – это не только оппозиционная тусовка, в которой ты успел заслужить определенную репутацию, а все граждане страны, обладающие избирательным правом. И далеко не факт, что если ты победил среди «своих», то с такой же легкостью будешь первым и в результате всеобщего голосования с участием тех же учителей, военнослужащих, врачей, строителей, бизнесменов, госслужащих, журналистов и т.п. Поэтому такое поведение политика выглядит как минимум странно.

Еще один важный момент: непонятно, на каком основании Павел сделал вывод, что присутствовавшие на праймериз учителя, врачи, журналисты поголовно голосовали не за него, а за его оппонента. Здесь два варианта – либо организаторы нарушают принцип тайности и видят, кто конкретно за кого проголосовал, либо политик просто пытается оправдать собственную политическую импотенцию и поражение в ряде регионов.

Конец коалиции

Очередная попытка оппозиции создать общенародное мероприятие по выдвижению единого кандидата с треском провалилась. Низкая явка продемонстрировала истинный уровень ее популярности. Озабоченность участием в голосовании учителей и журналистов еще раз показала, что оппозиция – это де-факто закрытый «клуб по интересам», и волеизъявление «не своих» способно выбить её из привычной колеи.

На фоне таких «успехов» оппозиционной коалиции, продержавшейся всего около пятидесяти дней и окончившейся очередным внутренним разделением и взаимными обвинениями, абсолютно не верится в успешность её представителей в роли главы государства.

Вот так, не успели выборы войти в свою активную фазу, а амбициозная коалиция оппозиции, подпитываемая финансами с Запада, была разрушена. То ли несколькими «неправильными» голосами жителей Брестчины, то ли внутренними противоречиями и неготовностью принять результаты действительно всенародного голосования, когда на праймериз приходит срез населения, а не только оппозиционеры. Но скорее всего, и тем, и другим.

Кирилл ОЗИМКО.