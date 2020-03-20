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В России начали испытания вакцины против коронавируса
20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В России начались испытания вакцины против
По информации ведомства, вакцины созданы «как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин».
Вакцины разработаны в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и основаны «на шести различных технологических платформах».
Теперь необходимо провести исследования в системе in vivo – на чувствительных лабораторных животных.
«Этап является обязательным, поскольку нужно убедиться в безвредности и эффективности нового препарата, а исследования на культурах клеток, к сожалению, не могут дать ответы на все вопросы, ведь живые организмы устроены намного сложнее, чем клеточные культуры», — говорится в сообщении.
Ученые уже начали тестирование на лабораторных животных всех разработанных прототипов вакцин. В рамках исследований будут определены наиболее перспективные и безопасные вакцины, определены состав, доза, способ введения.
«Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года», — отметили в Роспотребнадзоре.
СБ
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В России начались испытания вакцины против нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. По информации ведомства, вакцины созданы «как...
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