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В России начали испытания вакцины против коронавируса

20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В России начали испытания вакцины против коронавируса

В России начались испытания вакцины против нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По информации ведомства, вакцины созданы «как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин».

Вакцины разработаны в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и основаны «на шести различных технологических платформах».

Теперь необходимо провести исследования в системе in vivo – на чувствительных лабораторных животных.

«Этап является обязательным, поскольку нужно убедиться в безвредности и эффективности нового препарата, а исследования на культурах клеток, к сожалению, не могут дать ответы на все вопросы, ведь живые организмы устроены намного сложнее, чем клеточные культуры», — говорится в сообщении.

Ученые уже начали тестирование на лабораторных животных всех разработанных прототипов вакцин. В рамках исследований будут определены наиболее перспективные и безопасные вакцины, определены состав, доза, способ введения.

«Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года», — отметили в Роспотребнадзоре.

СБ

 
 
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В России начались испытания вакцины против нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. По информации ведомства, вакцины созданы «как...
 
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