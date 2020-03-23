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«Просят купить продукты, выписать таблетки». Как соцработники и волонтёры помогают пожилым и одиноким людям
23.03.2020 19:44 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Масштабная кампания помощи пожилым и одиноким людям развернулась в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями им рекомендуют не посещать многолюдные места и соблюдать меры личной гигиены.
Заботу о группах риска взяли на себя социальные службы.
Доставляют продукты и лекарства как работники, так и волонтеры.
Также помощники наводят порядок в доме, а при необходимости могут и приготовить пищу.
Оксана Жданко, заместитель директора Клецкого территориального центра социального обслуживания населения:
Зоя Давшка, социальный работник Клецкого территориального центра социального обслуживания населения:
Мария Праневич:
Всего в Минской области насчитывается более 120 тысяч одиноких граждан и почти 19 тысяч инвалидов, не достигших пенсионного возраста.
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«Просят купить продукты, выписать таблетки». Как соцработники и волонтёры помогают пожилым и одиноким людям
Новости Беларуси. Масштабная кампания помощи пожилым и одиноким людям развернулась в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В связи с подъемом...
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