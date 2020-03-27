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Александр Лукашенко о коронавирусе: Появилось много людей – хайпануть. Психоза и так хватает
27.03.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси 27 марта
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 27 марта посетил ОАО «Белгипс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие «Белгипс» единственное в стране...
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