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«Если с 37,1°С не дают больничный, то почему в цех не пускают?» Работника отправили домой за свой счет

31.03.2020 11:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работник «Санты Бремор», который пришел на работу с температурой 37,1°С, вынужден был уйти с работы в отпуск за свой счет. Об этом сообщил на Горячую линию TUT.BY коллега заболевшего. Обращение читателя мы отправили в администрацию предприятия. В компании провели служебное расследование — нарушений не выявили.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Со слов читателя, ситуация разворачивалась следующим образом. Сотрудник предприятия пришел на работу и ему перед входом измерили температуру бесконтактным термометром. Результат был 37,1°С. Мужчину отправили в поликлинику. В медучреждении ему с такой температурой листок нетрудоспособности не выдали. Он вернулся на предприятие, чтобы приступить к работе, однако с температурой его к выполнению обязанностей не допустили, отправив в отпуск за свой счет.

— У него за один день примерно 60 рублей заработка. А тут отправляют за свой счет — и делайте, что хотите. Больничный-то хотя бы оплачивается! — переживает читатель. — Если 37,1°С — не температура для больничного, то почему человека с такой температурой в цех не пустили?

За комментарием TUT.BY обратился на предприятие. В ответе на письменный запрос на «Санта Бремор» нам сообщили, что сотрудники компании проходят обязательный медицинский осмотр.

«С 17.03.2020 в компании введен дополнительный план противоэпидемиологических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции. Одним из пунктов мероприятий этого плана является ежедневный мониторинг температуры тела сотрудников производства при выходе и на рабочих местах с помощью бесконтактных термометров. Также усилен контроль непосредственными руководителями за выявлением сотрудников с признаками недомогания и первичными симптомами респираторных заболеваний. В первой декаде апреля на предприятии будет установлена автоматическая система измерения температуры, которая повысит качество мониторинга температуры каждого проходящего сотрудника в реальном времени», — сообщили в компании.

Если у работника на входе фиксируется повышенная температура тела, он направляется в медпункт предприятия, где проводится первичный осмотр. В случае необходимости, ему выдается направление в медучреждение.

«При обращении к терапевту сотруднику открывают лист нетрудоспособности. В случае, если терапевт не видит для этого оснований, сотрудник должен запросить справку о состоянии здоровья. Наличие данной справки является основанием для сохранения средней заработной платы на тот день, в который сотрудник обращался к врачу. Таким образом, основанием для допуска сотрудника к работе является закрытый листок нетрудоспособности или справка о состоянии здоровья».

В «Санта Бремор» также сообщили, что после нашего обращения было проведено служебное расследование, в результате которого не было выявлено нарушений установленного порядка. Также с руководителями был проведен дополнительный инструктаж по разъяснению алгоритма действий в случае обнаружения у сотрудников первичных признаков респираторных заболеваний.

«Описанный выше порядок действий внедрен на предприятии и все сотрудники с выявленными признаками заболевания, в том числе с повышенной температурой, направлены в соответствующие медицинские учреждения, где им были открыты листки нетрудоспособности», — заключили в компании.

 
 
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Измерили температуру бесконтактным термометром. Результат был 37,1°С. Мужчину отправили в поликлинику. В медучреждении ему с такой температурой листок...
 
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