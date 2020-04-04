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Глеб о словах Колосова про ЧБ: «Порнография – это все-таки перебор. Да, мы не сильнейшие в Европе. Но тоже на что-то способны»

04.04.2020 17:10 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб поделился мнением о том, почему чемпионат Беларуси не остановлен из-за коронавируса, а также прокомментировал слова почетного президента РФС Вячеслава Колоскова, который назвал наш чемпионат порнографией.

– В Беларуси уже некоторые игроки, болельщики, журналисты призывают приостановить чемпионат. Есть объяснение, почему ваш турнир продолжается?

– Все мы читаем, слушаем мировые новости, понимаем, что происходит в мире. Отслеживаем ситуацию. Пока принято решение продолжать чемпионат. Дальше видно будет, как сложится эпидемиологическая обстановка в стране. Мне сложно здесь что-то добавить.

– По вашим ощущениям, это последний тур перед приостановкой сезона?

– На ваш вопрос лучше ответит глава федерации футбола. Никогда еще такого не было, чтобы столько стран покупали трансляции чемпионата Беларуси. Прочитал уже, что и Турция заинтересовалась. Глядишь, еще Испания, Англия начнут нас смотреть (смеется).

– Почему вся Европа сидит на карантине, а в Беларуси продолжают играть в футбол? Чем вы так отличаетесь от других?

– Во многих европейских странах основанием для приостановки чемпионата являлось то, что кто-то из футболистов или тренеров заражался, заболевал. В нашей Республике, насколько я знаю, на сегодняшней день все футболисты здоровы. Возможно, мы самая здоровая нация (улыбается).

– Почетный президент РФС Вячеслав Колосков недавно назвал чемпионат Беларуси порнографией – мол, его вообще не возможно смотреть.

– Порнография? Хм... Как-то жестковато сказано. Каждый играет в меру своих сил. Ребята же стараются, выкладываются. БАТЭ неоднократно «шумел» в Европе, обыгрывал гранды. Так что я бы не принижал до такого уровня наш турнир. Он еще только начался, команды набирают обороты. Не стоит так прибивать футбольную Беларусь.

– Как бы тогда одним словом охарактеризовали чемпионат Беларуси?

– У нас не самый слабый чемпионат. Порнография – это все-таки перебор. Да, мы не сильнейшие в Европе. Но тоже на что-то способны (улыбается) – сказал Глеб.

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Бывший полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб поделился мнением о том, почему чемпионат Беларуси не остановлен из-за коронавируса, а также прокомментировал...
 
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