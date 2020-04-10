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Роналдиньо проводит домашний арест в президентском люксе роскошного отеля — СМИ
10.04.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
После освобождения из парагвайской тюрьмы легендарный экс-футболист Роналдиньо проводит домашний арест в президентском люксе роскошного отеля Palmaroga в Асунсьоне, сообщает The Sun.
По информации таблоида, бразилец спит на кровати с балдахином и получает пятизвездочное обслуживание. В его номере балкон, 55-дюймовый телевизор с технологией Smart TV, а также гидромассажная ванна и просторная мини-кухня.
Как отмечает источник, также выпущенный из тюрьмы его брат Роберто де Ассис Морейра живет в представительском номере через две двери от президентского номера.
Сам отель является частью здания 19-го века, с которого открывается эффектный вид на залив Асунсьон. На крыше здания расположен бассейн, а в баре подают винтажные коктейли для гостей.
Как пишет медиа, стоимость президентского номера отеля на ночь составляет около 100 евро за ночь с учетом скидок из-за коронавируса.
Ранее экс-футболист и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту столицы Парагвая, за что их арестовали на полгода.
Уже в тюрьме звездный экс-нападающий сборной Бразилии отпраздновал свое 40-летие. Руководство пенитенциарного заведения позволило легендарному бывшему футболисту поужинать барбекю на его юбилей.
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После освобождения из парагвайской тюрьмы легендарный экс-футболист Роналдиньо проводит домашний арест в президентском люксе роскошного отеля Palmaroga в Асунсьоне,...
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