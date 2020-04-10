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В Могилевской области - уже 55 случаев коронавирусной инфекции
10.04.2020 13:00 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным на утро 9 апреля, в Могилевской области зарегистрировано 55 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции,
Коронавирус зафиксирован в Могилеве, Бобруйске, Кировске, Кричеве, Осиповичах, Славгороде и Шклове. На утро 8 апреля в Могилевской области
Всего Беларуси с начала вспышки зафиксирован
Минздрав обращает внимание, что увеличение числа заболевших COVID-19 поступательное и контролируемое. Большинство случаев — это выявленные контакты 1-го и 2-го уровней.
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Большинство зараженных - контакты 1-го и 2-го уровней.
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