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В Могилевской области - уже 55 случаев коронавирусной инфекции

10.04.2020 13:00 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным на утро 9 апреля, в Могилевской области зарегистрировано 55 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, пишет Mogilevnews.by. За последние сутки количество случаев заражения увеличилось на 15.


Фото: Reuters

Коронавирус зафиксирован в Могилеве, Бобруйске, Кировске, Кричеве, Осиповичах, Славгороде и Шклове. На утро 8 апреля в Могилевской области было 30 случаев коронавируса.

Всего Беларуси с начала вспышки зафиксирован 1981 случай коронавируса, 19 человек умерли, выздоровели — 169.

Минздрав обращает внимание, что увеличение числа заболевших COVID-19 поступательное и контролируемое. Большинство случаев — это выявленные контакты 1-го и 2-го уровней.

 
Теги: Могилев
 
 
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Большинство зараженных - контакты 1-го и 2-го уровней.
 
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