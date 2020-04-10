В Могилевской области - уже 55 случаев коронавирусной инфекции

Источник материала: Tut.by

По данным на утро 9 апреля, в Могилевской области зарегистрировано 55 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, пишет Mogilevnews.by. За последние сутки количество случаев заражения увеличилось на 15.



Фото: Reuters

Коронавирус зафиксирован в Могилеве, Бобруйске, Кировске, Кричеве, Осиповичах, Славгороде и Шклове. На утро 8 апреля в Могилевской области было 30 случаев коронавируса .

Всего Беларуси с начала вспышки зафиксирован 1981 случай коронавируса , 19 человек умерли, выздоровели — 169.

Минздрав обращает внимание, что увеличение числа заболевших COVID-19 поступательное и контролируемое. Большинство случаев — это выявленные контакты 1-го и 2-го уровней.