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«Я самоизолировался на работе». Врач Дмитрий Рыковский о буднях медиков «на передовой» коронавируса

10.04.2020 13:23 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Я самоизолировался на работе». Врач Дмитрий Рыковский о буднях медиков «на передовой» коронавируса

Интервью с этими людьми ещё недавно было бы просто невозможно, поскольку сегодня именно они на передовой в борьбе с короновирусом. И неделями не выходят из больницы. Благодаря современным технологиям оказалось возможным держать дистанцию даже в беседе один на один.

Каково это жить на работе и как к такому длительному отсутствию относится семья? Чего на самом деле не хватает белорусским медикам, и какие советы профессионал может дать в части защиты от заражения опасной инфекцией? Ответы на эти волнующие вопросы в эфире передачи «Марков. Ничего личного» на ОНТ дал заведующий отделением анестезиологии и реанимации 6-й Городской клинической больницы Дмитрий Рыковский.

Подробности смотрите в передаче «Марков. Ничего личного».


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Интервью с этими людьми ещё недавно было бы просто невозможно, поскольку сегодня именно они на передовой в борьбе с короновирусом. И неделями не выходят из...
 
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