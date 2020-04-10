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Коронавирус: Минздрав Беларуси разрешил контактам первого уровня находиться на самоизоляции дома

10.04.2020 13:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус: Минздрав Беларуси разрешил контактам первого уровня находиться на самоизоляции дома

Министерство здравоохранения Беларуси больше не госпитализирует людей, тесно контактировавших с теми, у кого выявлен коронавирус, и которые считаются контактами первого уровня, если они этого не хотят. Такое заявление сделала во время брифинга начальник Главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Беларуси Елена Богдан.

По ее словам, таким людям разрешили находиться до 14 дней в самоизоляции дома.

Богдан отметила, что при этом им будет выдан больничный.

Отметим, что раньше людей, которые считались контактами первого уровня, сразу отправляли в больницы.

Фото: pexels

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Министерство здравоохранения Беларуси больше не госпитализирует людей, тесно контактировавших с теми, у кого выявлен коронавирус, и которые считаются контактами...
 
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