Коронавирус: Минздрав Беларуси разрешил контактам первого уровня находиться на самоизоляции дома

Источник материала: ОНТ

Министерство здравоохранения Беларуси больше не госпитализирует людей, тесно контактировавших с теми, у кого выявлен коронавирус, и которые считаются контактами первого уровня, если они этого не хотят. Такое заявление сделала во время брифинга начальник Главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Беларуси Елена Богдан.

По ее словам, таким людям разрешили находиться до 14 дней в самоизоляции дома.

Богдан отметила, что при этом им будет выдан больничный.

Отметим, что раньше людей, которые считались контактами первого уровня, сразу отправляли в больницы.

Фото: pexels

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