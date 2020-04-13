Путин о COVID-19: Обстановка меняется не в лучшую сторону, все больше случаев тяжелого протекания болезни

Источник материала: Tut.by

Ситуация с распространением коронавируса в России ежедневно не улучшается, количество людей, у которых болезнь протекает тяжело, увеличивается, заявил президент Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.



Фото: пресс-служба президента России

«Мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни», — сказал президент (цитата по РИА «Новости» ).

Он отметил, что пока властям удается действовать на упреждение, однако что продолжать это делать, нужен профессиональный прогноз. «Нам нужен хороший профессиональный прогноз. И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на период ближайших трех-семи-десяти дней», — сказал Путин и поручил кабинету министров ежесуточно составлять такой прогноз и предоставлять ему.

При этом Путин призвал учитывать самые экстраординарные варианты развития ситуации с коронавирусом, чтобы «оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий».

По его словам, система здравоохранения страны должна работать как единый механизм. Путин заявил, что необходимо обеспечить четкое взаимодействие между федеральными структурами и между регионами.

За последние сутки в России зафиксировано более 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее количество зараженных достигло 18 328 человек, из них уже умерли 148 человек. В мировом рейтинге по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом Россия переместилась на 15-е место, лидируют США, там уже зафиксировали 557 тыс. случаев инфицирования коронавирусом (данные Университета Хопкинса на 13 апреля).

Минздрав рекомендовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрительный на COVID-19, поскольку в ранней стадии симптомы коронавирусной инфекции похожи на симптомы обычного гриппа. Лечить больных комбинированным методом, с использованием препаратов, активных к коронавирусу, врачи должны не дожидаясь результатов анализов.

9 апреля главные врачи московских клиник, которые вошли в состав клинического комитета по борьбе с коронавирусом, предложили не разделять стационары для лечения COVID-19 и пневмонии. Медики привели слова главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который считает, что сейчас в первую очередь нужно оценивать клиническую картину и не ждать результата тестов для выявления COVID-19, точность которых составляет 70−80%.

Врачи предложили использовать другой алгоритм: если при помещении в стационар у них еще нет результатов теста больного, но были выявлены КТ-признаки пневмонии COVID-19, то таких пациентов госпитализируют в стационар и лечат их как больных с коронавирусной инфекцией. Глава московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявил, что подписал соответствующий приказ. По словам директора НИИ им. Склифосовского Сергея Петрикова, на практике больница уже работает по новому алгоритму. «Скорая везет к нам пациентов с пневмонией и без результатов тестов на коронавирус. При поступлении на основании результатов КТ, характерной клиники мы уже можем заподозрить коронавирус», — рассказал он.