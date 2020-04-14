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Палам — не бывать!

14.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

 

Палам — не бывать!

С установлением теплых весенних дней дачники и сельские жители стремятся навести порядок, сжигая прошлогодние листья и мусор. Стоит помнить, что сухостой — легкогорючий материал и способен вспыхнуть даже от небольшой искры. А при незначительном ветре огонь быстро распространяется на огромные территории, оставляя за собой черную, безжизненную пустошь. Пока огонь «наводит порядок» на участке, появляется минутка обсудить последние новости с соседями, обдумать планы на предстоящий сезон.

Увлеченные весенними хлопотами хозяева слишком поздно замечают, что пламя, подхваченное ветром, уже перебросилось на близлежащие территории и располагающиеся рядом постройки. Справиться с таким огнем без помощи спасателей уже невозможно — велика вероятность оказаться в огненной ловушке или задохнуться в дыму.Палам — не бывать!

В 2019 году на территории Витебской области из-за выжигания сухой растительности произошло более 100 пожаров.

Шарковщинский РОЧС напоминает: если вы заметили пал — не проходите мимо. Начинающую гореть траву можно потушить самостоятельно. Используйте для этого ветки деревьев, мокрую одежду, плотную ткань. Наносите ими скользящие удары по кромке огня сбоку, в сторону очага пожара, как бы сметая пламя, не давайте ему перекинуться на стволы и кроны деревьев. Постарайтесь послать за помощью и сообщить в лесхоз или службу спасения.

Палам — не бывать!

В соответствии со ст. 15.57 КоАП Республики Беларусь за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов предусмотрено наложение штрафа от 10 до 40 базовых величин. В случае причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная ответственность (ст. 270, 276 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Статьей 15.58 КоАП Республики Беларусь за разжигание костров в запрещенных местах предусмотрено предупреждение или наложение штрафа до 12 базовых величин. Так же законодательством за подобные нарушения предусмотрена и уголовная ответственность.

Необходимо быть внимательными и тем, кто решил себе устроить отдых с шашлыком. Установка мангалов для приготовления шашлыка должна также выполняться с учетом требований пожарной безопасности, а оставление мангала с огнем без присмотра чревато пожаром.

Палам — не бывать!

МЧС напоминает: согласно действующему законодательству, контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для приготовления пищи (мангалов, барбекю) на территории дачных кооперативов, баз отдыха, приусадебных участках допускается при соблюдении следующих условии:

— принять меры по недопущению распространения горения за пределы площадки (т.е. убрать горючие материалы вокруг кострища, возможно обсыпать песком, взрыхлить землю вокруг костра);

— постоянно контролировать процесс горения и обеспечить площадку средствами тушения (огнетушитель, емкость с водой, лопата и т.п.). После всего затушить до полного прекращения тления;

— соблюдать расстояния при разведении костров не менее: 10 метров от зданий и сооружений, 20 — от лесных массивов, 30 — от скирд сена и соломы, размещать специальные приспособления для приготовления пищи разрешается на расстоянии не менее 4 метров от зданий (сооружений).

Обращаем внимание граждан, что за нарушение указанных правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность от 10 до 40 базовых величин.

И. ПАЛЬЧЕХ, первый заместитель начальника Шарковщинского РОЧС.

Палам — не бывать!

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