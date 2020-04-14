Палам — не бывать!

Источник материала: Клiч Радзiмы

С установлением теплых весенних дней дачники и сельские жители стремятся навести порядок, сжигая прошлогодние листья и мусор. Стоит помнить, что сухостой — легкогорючий материал и способен вспыхнуть даже от небольшой искры. А при незначительном ветре огонь быстро распространяется на огромные территории, оставляя за собой черную, безжизненную пустошь. Пока огонь «наводит порядок» на участке, появляется минутка обсудить последние новости с соседями, обдумать планы на предстоящий сезон.

Увлеченные весенними хлопотами хозяева слишком поздно замечают, что пламя, подхваченное ветром, уже перебросилось на близлежащие территории и располагающиеся рядом постройки. Справиться с таким огнем без помощи спасателей уже невозможно — велика вероятность оказаться в огненной ловушке или задохнуться в дыму.

В 2019 году на территории Витебской области из-за выжигания сухой растительности произошло более 100 пожаров.

Шарковщинский РОЧС напоминает: если вы заметили пал — не проходите мимо. Начинающую гореть траву можно потушить самостоятельно. Используйте для этого ветки деревьев, мокрую одежду, плотную ткань. Наносите ими скользящие удары по кромке огня сбоку, в сторону очага пожара, как бы сметая пламя, не давайте ему перекинуться на стволы и кроны деревьев. Постарайтесь послать за помощью и сообщить в лесхоз или службу спасения.

В соответствии со ст. 15.57 КоАП Республики Беларусь за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов предусмотрено наложение штрафа от 10 до 40 базовых величин. В случае причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная ответственность (ст. 270, 276 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Статьей 15.58 КоАП Республики Беларусь за разжигание костров в запрещенных местах предусмотрено предупреждение или наложение штрафа до 12 базовых величин. Так же законодательством за подобные нарушения предусмотрена и уголовная ответственность.

Необходимо быть внимательными и тем, кто решил себе устроить отдых с шашлыком. Установка мангалов для приготовления шашлыка должна также выполняться с учетом требований пожарной безопасности, а оставление мангала с огнем без присмотра чревато пожаром.

МЧС напоминает: согласно действующему законодательству, контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для приготовления пищи (мангалов, барбекю) на территории дачных кооперативов, баз отдыха, приусадебных участках допускается при соблюдении следующих условии:

— принять меры по недопущению распространения горения за пределы площадки (т.е. убрать горючие материалы вокруг кострища, возможно обсыпать песком, взрыхлить землю вокруг костра);

— постоянно контролировать процесс горения и обеспечить площадку средствами тушения (огнетушитель, емкость с водой, лопата и т.п.). После всего затушить до полного прекращения тления;

— соблюдать расстояния при разведении костров не менее: 10 метров от зданий и сооружений, 20 — от лесных массивов, 30 — от скирд сена и соломы, размещать специальные приспособления для приготовления пищи разрешается на расстоянии не менее 4 метров от зданий (сооружений).

Обращаем внимание граждан, что за нарушение указанных правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность от 10 до 40 базовых величин.

И. ПАЛЬЧЕХ, первый заместитель начальника Шарковщинского РОЧС.