Коронавирус в Беларуси и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 14 апреля

Источник материала: Новости Волковыска

Во всем мире смертоносный вирус заразил уже почти два миллиона человек.

Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 14 апреля 2020-го.

По состоянию на 14 апреля коронавирус Ковид-19 заразил уже более 1,92 миллиона человек во всем мире. Кроме того, снова увеличилось число жертв китайского вируса – их теперь более 120 тысяч.

Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 14 апреля

По состоянию на 14 апреля в мире зарегистрировали 1 929 922 случаев заражения коронавирусом. При этом 120 450 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.



статистика на 14 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 582 594. За сутки число инфицированных возросло на более 25 тысяч человек. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 23 649 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания – там вирус подхватили 172 541 человек. От болезни умерли 18 056 пациентов.

Италия, как и прежде, находится на третьем место по числу инфицированных – в стране зарегистрировали 159 516 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 20 465.

Коронавирус во Франции с начала вспышки эпидемии убил 14 тысяч 967 человек. Общее число зараженных по состоянию на 14 апреля составляет 137 877 человек.

Суровые ограничительные меры из-за пандемии коронавируса во Франции продлили до 11 мая. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон, передает CNN. По его словам, границы будут закрыты до 11 мая. Детские сады и школы в стране начнут открываться "постепенно" с 11 мая.

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Сколько больных на коронавирус в Беларуси 14 апреля

Обновляемые статистические данные по ситуации с коронавирусом COVID-19 в Беларуси. Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Беларуси на данный момент, а также общее количество подтвержденных случаев заражения, выздоровления и смерти.

В Беларуси зарегистрировано 3281 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки зафиксировано 362 новых случая заражения.

Рекордным по приросту было 9 апреля, когда за сутки количество случаев увеличилось на 495.

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 апреля

Сейчас госпитализированы 2444 человека. У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме, и они лечатся амбулаторно. 57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Умерли 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 14 апреля, в Беларуси проведено 71 тыс. 875 тестов на коронавирусную инфекцию в 17 лабораториях.

Кроме того, специалисты сейчас фиксируют в основном не завозные случаи, а передачу вируса от человека к человеку внутри страны.

Именно поэтому ВОЗ рекомендует Беларуси:

перенос общественных мероприятий;

карантин людей, имевших шанс заражения вирусом;

создание возможностей для удаленной работы, удаленного обучения и приостановки работы предприятий, имеющих второстепенное значение;

сокращение объема не носящих обязательного характера перемещений, особенно для групп, подверженных большому риску.

По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля – начало мая.

Карта заражения коронавирусом в Беларуси по городам

Коронавирус этого не боится: самые глупые заблуждения о Ковид-19

Ученые говорят одно, люди додумывают другое, а страдают те, кто верит в сказки.





За пять месяцев "путешествия" по миру опасный китайский вирус успел обрасти мифами. Конечно, людям свойственно все преувеличивать, но они ко всему еще и фантазируют. Так появилась масса ловушек, за которые Ковид-19 может сказать только спасибо – глупые ошибки пополняют ряды зараженных коронавирусом.

В частности, кто-то людям внушил, что передача вирусного возбудителя COVID‑19 происходит в районах с жарким влажным климатом. Это сказка! Сейчас уже ясно, что передача нового коронавируса может происходить в любых климатических условиях, включая районы с жарким влажным климатом.

Глупые заблуждения о коронавирусе

Горячая ванна – спасение

Прием горячей ванны не спасет от заражения COVID-19. Нормальная температура тела держится в пределах от 36,5°C до 37°C независимо от температуры воды в ванне или душе. А, как известно, коронавирус живет внутри человека, поэтому "убить" заразу в ванной не получится.

Электросушители убивают вирус

Нет. Электросушители для рук не убивают вирус 2019-nCoV. Для профилактики болезни необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом.

Обработка поверхности тела спиртом – панацея

Нет. Обработка всего тела спиртом или хлорной известью не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм. Но спирт и хлорная известь могут быть эффективными средствами дезинфекции поверхностей.

Чеснок убережет от уханьской заразы

Никто пока не доказал эффективность употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом.

Коронавирус лечат антибиотиками

Нет, антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции, а Ковид-19 – это вирус. Поэтому больным коронавирусом могут прописать антибиотики, если появились сопутствующие бактериальные инфекции.