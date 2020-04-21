Коронавирус помог обрести любовь 97-летним пенсионерам

Источник материала: ОНТ

В Прествиче (Большой Манчестер, Англия) 97-летние пенсионеры из-за пандемии коронавируса осознали, что любят друг друга и решили съехаться. Историю рассказывает The Sun.

Роберт Уолш и Лилиан Гранди познакомились в ноябре 2019 года в День памяти. Когда-то Гранди помогала строить бомбардировщики, а Уолш служил на подводной лодке. Пожилые люди нашли общие темы и стали видеться трижды в неделю.

С началом пандемии коронавируса пенсионеры осознали, что не могут жить друг без друга. Перед введением строгой изоляции Роберт и Лилиан признались, что нашли любовь и перевели отношения на новый уровень. Уолш и Гранди стали жить вместе.

Теперь пара поет песни военных лет, тем самым развлекая себя во время карантина.

И Роберт, и Лилиан ранее были в браке, но овдовели. Пенсионеры съехались с одобрения родных, но все-таки спят в разных спальнях. Так Уолш занимает в доме Гранди свободную комнату.

Мужчина признался, что влюбился безвозвратно. «Мы нашли хорошую сторону в этом ужасном вирусе: теперь мы вместе», – заключил Роберт.

Фото: The Sun / Tony Spencer

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