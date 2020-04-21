У хоккеиста команды президента подтвердился COVID-19

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Хоккеист команды президента Дмитрий Мелешко сдал положительный тест на коронавирус. Эту информацию для РИА Новости подтвердила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Фото: команда президента после победы над Россией в финале Рождественского турнира. 7 января 2020 года. Фото: president.gov.by

«Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19», — сказала пресс-секретарь РИА Новости.

Отвечая на вопрос, контактировал ли Лукашенко недавно с инфицированным игроком, Эйсмонт ответила отрицательно, утверждая, что Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске.

Ранее в комментарии для SPORT.TUT.BY Дмитрий заявил, что действительно болен, но речь идет о простуде, а не COVID-19. «Не знаю, как появились такие данные, но коронавируса у меня нет. Просто легкая простуда. Да, я решил самоизолироваться, но это связано с тем, что у моей супруги онкология, поэтому мы стараемся все риски свести к нулю. Сдал тест и на COVID-19, но пока результата нет», — говорил спортсмен.

Дмитрий Мелешко выступает за команду президента в любительских республиканских соревнованиях. Играл он и в финальных матчах, где команда во главе с Александром Лукашенко победила коллектив Минской области. Турнир завершился 11 апреля.

Cостав команды президента во время этого матча (помимо Александра Лукашенко): Филиппович; Башко, Рядинский, Зеленко, Юдин, Глебов, Винокуров, Баранов, Титовец, Антоненко, Пономарев, Крутиков, Волчек, Савилов, Мелешко, Чуприс, Михалев, Грабовский, Курилин, Н. Лукашенко.

Александр Лукашенко ранее заявлял, что на ледовой площадке «нет вирусов никаких». «Ты же не заметила, что они летают? — обращался он к журналистке ОНТ. — Я тоже. Это холодильник, это самое лучшее здоровье. Спорт, холодильник этот, лед — антивирусное лекарство самое настоящее».

Отметим, что ранее из-за распространения вируса были приостановлены тренировки сборной Беларуси. C учетом пандемии ушло в отпуск и минское «Динамо».