ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

У хоккеиста команды президента подтвердился COVID-19

21.04.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Хоккеист команды президента Дмитрий Мелешко сдал положительный тест на коронавирус. Эту информацию для РИА Новости подтвердила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

У хоккеиста команды президента подтвердился COVID-19

Фото: команда президента после победы над Россией в финале Рождественского турнира. 7 января 2020 года. Фото: president.gov.by

«Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19», — сказала пресс-секретарь РИА Новости.

Отвечая на вопрос, контактировал ли Лукашенко недавно с инфицированным игроком, Эйсмонт ответила отрицательно, утверждая, что Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске.

Ранее в комментарии для SPORT.TUT.BY Дмитрий заявил, что действительно болен, но речь идет о простуде, а не COVID-19. «Не знаю, как появились такие данные, но коронавируса у меня нет. Просто легкая простуда. Да, я решил самоизолироваться, но это связано с тем, что у моей супруги онкология, поэтому мы стараемся все риски свести к нулю. Сдал тест и на COVID-19, но пока результата нет», — говорил спортсмен.

Дмитрий Мелешко выступает за команду президента в любительских республиканских соревнованиях. Играл он и в финальных матчах, где команда во главе с Александром Лукашенко победила коллектив Минской области. Турнир завершился 11 апреля.

Cостав команды президента во время этого матча (помимо Александра Лукашенко): Филиппович; Башко, Рядинский, Зеленко, Юдин, Глебов, Винокуров, Баранов, Титовец, Антоненко, Пономарев, Крутиков, Волчек, Савилов, Мелешко, Чуприс, Михалев, Грабовский, Курилин, Н. Лукашенко.

Александр Лукашенко ранее заявлял, что на ледовой площадке «нет вирусов никаких». «Ты же не заметила, что они летают? — обращался он к журналистке ОНТ. — Я тоже. Это холодильник, это самое лучшее здоровье. Спорт, холодильник этот, лед — антивирусное лекарство самое настоящее».

Отметим, что ранее из-за распространения вируса были приостановлены тренировки сборной Беларуси. C учетом пандемии ушло в отпуск и минское «Динамо».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Хоккеист команды президента Дмитрий Мелешко сдал положительный тест на коронавирус. Эту информацию для РИА Новости подтвердила пресс-секретарь Александра...
 
Новости дня
Новости
 
Ученые изучают витамин D как возможное средство для бороьбы с коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика