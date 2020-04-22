Архиепископ Гурий просит не паниковать













Sputnik секретарь Новогрудского епархиального управления Анатолий Герасимук, владыка Гурий во вторник утром позвонил из больницы и рассказал о своем самочувствии. Он поспешил успокоить прихожан и всех, кто переживает за состояние его здоровья. Ведь в Слониме и окрестностях Жировичей начали распространяться самые разные слухи, в том числе о том, что владыка чуть ли не при смерти или даже умер. Как сообщилсекретарь Новогрудского епархиального управления Анатолий Герасимук, владыка Гурий во вторник утром позвонил из больницы и рассказал о своем самочувствии. Он поспешил успокоить прихожан и всех, кто переживает за состояние его здоровья. Ведь в Слониме и окрестностях Жировичей начали распространяться самые разные слухи, в том числе о том, что владыка чуть ли не при смерти или даже умер.





Отец Анатолий передал свой телефонный разговор с архиепископом Гурием и его обращение прихожанам.





"Владыка с 20 апреля находится в больнице в Гродно с пневмонией. В больницу он отправился из Жирович на собственной машине. Он просит не паниковать, сказал, что состояние здоровья стабильное, по анализам есть даже небольшие улучшения. Благодарил всех за молитву о его здоровье", – сообщил Sputnik отец Анатолий.





На вопрос о том, находится ли архиепископ Гурий в обычной палате или в реанимации Герасимук ответил:





"Знаете, я даже не интересовался этим. Думаю, вряд ли из реанимации, наверное, он не смог бы позвонить".





Священники из епархии не на карантине

Также секретарь опроверг возникшие слухи о переводе на карантин священников из Новогрудской епархии.





"Из священников нашей епархии никого нет на карантине. Единственный случай, когда наших священников брали на карантин, произошел ранее в Дятловском районе. Священник и благочинный были временно изолированы из-за подозрений на коронавирус у одной из прихожанок. Когда у нее вирус не подтвердился, карантин был снят", – пояснил Герасимук.





Жировичский монастырь приостановил прием паломников

Утром 21 апреля стало известно, что Жировичский монастырь до 10 мая приостановил прием паломников. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире.





Один из вопросов, который волнует сейчас прихожан епархии, а также православных верующих – состоится ли празднование 500-летия Жировичского монастыря, а также 550-летия со дня обретения иконы Жировичской Божией Матери, которую почитают не только православные, но и католики. Мероприятия были назначены на 18-20 мая, ожидался приезд в Жировичи главы РПЦ Патриарха Кирилла.





Как подчеркнули в Новогрудской епархии, сейчас аких-либо распоряжений по поводу переноса праздничных мероприятий из Москвы не поступало, поэтому дать точную информацию нет возможности.











