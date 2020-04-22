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Минэкономики: почему повышение зарплат отвязали от роста производительности труда
22.04.2020 12:38 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
«Данное решение
было принято, чтобы дать возможность
руководителям предприятий при
необходимости снижения объемов
производства сохранять уровень
Решение не окажет негативного влияния на макроэкономическую сбалансированность, считает министр.
«В первую очередь мы здесь ставим в качестве приоритета доходы населения, и в данном случае понимаем, что произойдет перераспределение из фонда накопления в фонд потребления. На балансировку это никак не повлияет: мы меньше будем тратить ресурсов на инвестиции, больше – на заработную плату», – сказал он.
Как сообщалось,
ранее в госорганизациях и организациях,
в уставном фонде которых доля собственности
государства составляет более 50%, повышение
зарплаты работников разрешалось
допускать только при условии соотношения
роста производительности труда и
заработной платы более 1. Теперь действие
этой нормы
Источник: Myfin.by
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Повышение зарплат отвязали от роста производительности труда, чтобы дать возможность сохранения зарплаты при снижении производства. Об этом сообщил журналистам...
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