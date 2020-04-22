Минэкономики: почему повышение зарплат отвязали от роста производительности труда

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«Данное решение было принято, чтобы дать возможность руководителям предприятий при необходимости снижения объемов производства сохранять уровень заработной платы », – отметил Александр Червяков, передает БЕЛТА.

Решение не окажет негативного влияния на макроэкономическую сбалансированность, считает министр.

«В первую очередь мы здесь ставим в качестве приоритета доходы населения, и в данном случае понимаем, что произойдет перераспределение из фонда накопления в фонд потребления. На балансировку это никак не повлияет: мы меньше будем тратить ресурсов на инвестиции, больше – на заработную плату», – сказал он.