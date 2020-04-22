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Минэкономики: почему повышение зарплат отвязали от роста производительности труда

22.04.2020 12:38 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

«Данное решение было принято, чтобы дать возможность руководителям предприятий при необходимости снижения объемов производства сохранять уровень заработной платы», – отметил Александр Червяков, передает БЕЛТА.

Решение не окажет негативного влияния на макроэкономическую сбалансированность, считает министр.

«В первую очередь мы здесь ставим в качестве приоритета доходы населения, и в данном случае понимаем, что произойдет перераспределение из фонда накопления в фонд потребления. На балансировку это никак не повлияет: мы меньше будем тратить ресурсов на инвестиции, больше – на заработную плату», – сказал он.

Как сообщалось, ранее в госорганизациях и организациях, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет более 50%, повышение зарплаты работников разрешалось допускать только при условии соотношения роста производительности труда и заработной платы более 1. Теперь действие этой нормы приостановлено до 31 декабря 2020 года.

Источник: Myfin.by
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Повышение зарплат отвязали от роста производительности труда, чтобы дать возможность сохранения зарплаты при снижении производства. Об этом сообщил журналистам...
 
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