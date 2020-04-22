МАРТ дал пояснения по ценам на социально значимые товары

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Действие установленных по укрупненным позициям социально значимых товаров предельных торговых надбавок (с учетом оптовой надбавки) распространяется на определенные виды продукции, отмечают в ведомстве, пишет БЕЛТА.

Госрегулирование цен не распространяется на свежий картофель, столовую свеклу и морковь откалиброванные, мытые, расфасованные в перфорированные пакеты или сетчатую тару с применением клипсатора.

В то же время постановление распространяется на пастеризованное коровье молоко, кефир, сметану, творог любой жирности в любой упаковке без добавок, черный байховый весовой и фасованный чай без вкусовых добавок, кофе весовой и фасованный без добавок.

При приобретении товаров у производителей (импортеров) по отпускным ценам, сформированным без учета расходов по доставке товара по территории Беларуси, юрлица или индивидуальные предприниматели, занимающиеся розничной торговлей, могут суммировать к отпускным ценам фактически понесенные расходы по доставке, разъяснили в МАРТ.

Цены должны округляться таким образом, чтобы рентабельность реализованной продукции, надбавка импортера, торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) не превышали их предельного уровня, установленного постановлением №30.

Для соблюдения размеров торговых надбавок, установленных постановлением №30, производителям, импортерам, субъектам, занимающимся оптовой торговлей, рекомендуется указывать в товарно-транспортных накладных и товарных накладных информацию о формировании цены на товары (отпускная цена, оптовая надбавка (скидка), др.).

При принятии решения об изменении цен на социально значимые товары МАРТ рекомендует учитывать прогнозный параметр базовой инфляции на 2020 год (не более 4%).