Служители церкви и врачи призывают не посещать на Радуницу кладбища

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Напомним, что Глава Белорусской православной церкви накануне празднования Пасхи обратился к верующим с просьбой не посещать храмы в связи со вспышкой коронавируса, а также отказаться от посещения кладбищ на Радуницу. «Освящение куличей — это обряд, это второстепенное, жизнь человека намного дороже, — заявил митрополит Павел. — Нужно сберечь верующих. От этого будет больше пользы и вам, и вашим близким».

Как отметила заведующий отделением профилактики Дубровенской ЦРБ Валерия ЖУКОВА, по рекомендации ВОЗ необходимо соблюдать правила социального дистанцирования – не менее 1,5 м друг от друга. Как правило, на кладбищах такие параметры не соблюдаются. К тому же не все знают свой статус COVID-19: при бессимптомном течении внешне здоровый человек может быть носителем вируса и представлять опасность для людей пожилого возраста.

Витебская епархия призывает прихожан на Радуницу воздержаться от массового посещения кладбищ, строго соблюдать вопросы личной безопасности и правила санитарно-эпидемиологического режима.

Посещение могил родных и близких в этом году лучше перенести на более поздний срок, чтобы избежать массового потока людей на кладбища. Такое мнение высказывают санитарные врачи, врачи-инфекционисты, работники здравоохранения, которые сегодня оказались на передовой в борьбе за жизни людей, и священнослужители.

С точки зрения личной безопасности целесообразнее воздержаться от поездок на кладбища на общественном транспорте, в часы пик, желательно побывать там поодиночке. При этом не забывайте о средствах гигиены: медицинской маске и антибактериальном средстве для рук.

Верующим рекомендуют учесть свое общее состояние. Если кто-то болен или чувствует недомогание, лучше остаться дома и помолиться при зажженной свече.

Можно позвонить в храм и попросить почитать молитву за умерших.

Подготовила Елена КОРСАКОВА