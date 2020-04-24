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Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на 540 млрд евро
24.04.2020 14:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Евросоюза. На фоне пандемии коронавируса лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на 540 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для того, чтобы сформировать соответствующий фонд, странам сообщества необходимо будет увеличить взносы в общий бюджет на 0,8 %, то есть до 2 % ВВП.
Среди целей программы – запуск промышленных предприятий, поддержка малого и среднего бизнеса, а также защита наиболее пострадавших от кризиса отраслей.
Ожидается, что ее реализация начнется летом. Напомним, на поддержку экономики все страны ЕС и институты Евросоюза уже выделили около 3,5 триллиона евро.
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Новости Евросоюза. На фоне пандемии коронавируса лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на 540 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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