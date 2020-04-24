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Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на 540 млрд евро

24.04.2020 14:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Евросоюза. На фоне пандемии коронавируса лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на 540 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для того, чтобы сформировать соответствующий фонд, странам сообщества необходимо будет увеличить взносы в общий бюджет на 0,8 %, то есть до 2 % ВВП.

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Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на 540 млрд евро

Среди целей программы – запуск промышленных предприятий, поддержка малого и среднего бизнеса, а также защита наиболее пострадавших от кризиса отраслей.

Ожидается, что ее реализация начнется летом. Напомним, на поддержку экономики все страны ЕС и институты Евросоюза уже выделили около 3,5 триллиона евро.

Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на 540 млрд евро

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Новости Евросоюза. На фоне пандемии коронавируса лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на 540 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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