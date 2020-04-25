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В Брестской области ни одно производство не остановлено
25.04.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ни одно производство в Брестской области полностью не остановлено, хотя определенные проблемы есть. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис в ходе республиканского субботника. По его словам, некоторые производства испытывают трудности:
- Ощущают проблемы с комплектующими, реализацией продукции. Ищем новые рынки сбыта. Видим, что и в Европе, и в мире экономика тоже восстанавливается. Конечно, есть проблемы с такими отраслями, как туристический, гостиничный бизнес. Им нужно будет помогать. Поэтому вы знаете, и это было обсуждено на совещании у Главы государства, Президент подписал указ о мерах, которые помогут оказать помощь определенным секторам экономики. Самая главная задача – сохранить трудовые коллективы, чтобы люди работали и получали зарплату.
К слову, Брестская область занесена на республиканскую доску почета по выполнению социально-экономических прогнозных показателей. Анатолий Лис подчеркнул, что это стало возможным, благодаря работе трудовых коллективов во всех отраслях, работе руководителей, председателей гор-райисполкомов, которые ставили задачу, следили за выполнением, а на местах специалисты, руководители предприятий ответственно подходили к реализации:
Что касается сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности здесь, продолжает председатель облисполкома, ситуация неплохая. Работа есть, проблем со сбытом продукции нет, поэтому этот сектор хорошо работает. Впрочем, продолжает Анатолий Лис, в сельском хозяйстве сейчас другие проблемы, отнюдь не эпидемиологические:
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Ни одно производство в Брестской области полностью не остановлено, хотя определенные проблемы есть. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель...
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