В Брестской области ни одно производство не остановлено

Источник материала: Виртуальный Брест

Ни одно производство в Брестской области полностью не остановлено, хотя определенные проблемы есть. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис в ходе республиканского субботника. По его словам, некоторые производства испытывают трудности:





- Ощущают проблемы с комплектующими, реализацией продукции. Ищем новые рынки сбыта. Видим, что и в Европе, и в мире экономика тоже восстанавливается. Конечно, есть проблемы с такими отраслями, как туристический, гостиничный бизнес. Им нужно будет помогать. Поэтому вы знаете, и это было обсуждено на совещании у Главы государства, Президент подписал указ о мерах, которые помогут оказать помощь определенным секторам экономики. Самая главная задача – сохранить трудовые коллективы, чтобы люди работали и получали зарплату.

К слову, Брестская область занесена на республиканскую доску почета по выполнению социально-экономических прогнозных показателей. Анатолий Лис подчеркнул, что это стало возможным, благодаря работе трудовых коллективов во всех отраслях, работе руководителей, председателей гор-райисполкомов, которые ставили задачу, следили за выполнением, а на местах специалисты, руководители предприятий ответственно подходили к реализации:



- В первом квартале мы с Гродненской областью и городом Минском преодолели рубеж, не снизили объемы производства с прошлым годом. Объем ВВП составил 100,3%. Начали немного проседать в легкой промышленности, сфере услуг. В апреле ощущаем некоторые проблемы, в вопросах промышленности, так как есть проблемы с комплектующими, с поставками продукции за пределы. Здесь сказывается ситуация с коронавирусом.





Что касается сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности здесь, продолжает председатель облисполкома, ситуация неплохая. Работа есть, проблем со сбытом продукции нет, поэтому этот сектор хорошо работает. Впрочем, продолжает Анатолий Лис, в сельском хозяйстве сейчас другие проблемы, отнюдь не эпидемиологические:



- Самая большая проблема – нехватка влаги, поэтому сдерживаются кое-где работы, приходится пересевать, всходы плохие. Но будем надеяться, что влага будет. Надо создать хорошую кормовую базу, хотя уже понесли определенные потери. По первому укосу недополучим. Будем делать упор на кукурузу и другие культуры.



Республиканский субботник руководство облисполкома провело в Брестской крепости, где высадили 20 лип возле Восточного форта Брестской крепости, где готовится новая музейная экспозиция. Область планирует собрать около миллиона рублей, которые пойдут на благоустройство мест воинской славы и детские оздоровительные лагеря.