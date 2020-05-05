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Сайт «Горецкого вестника» признали лучшим в области
05.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Могилевском облисполкоме подвели итоги ежегодного соревнования среди государственных средств массовой информации по итогам работы за 2019 год. Лауреатом среди официальных областных сайтов СМИ признан
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В Могилевском облисполкоме подвели итоги ежегодного соревнования среди государственных средств массовой информации по итогам работы за 2019 год. Лауреатом среди...
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