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На «Гродно Азот» — 12 больных коронавирусом и 6 пневмоний

05.05.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ОАО «Гродно Азот» на 4 мая есть 12 больных с коронавирусной инфекцией. Контактных 1-го уровня — 54 человека, сообщает «Гродненский химик».



Пишут, что есть 50 человек с ОРВИ, 6 — с пневмоний. Чем вызвана пневмония, не уточняется. На предприятии разработали алгоритм действий начальника структурного подразделения, если у работника цеха обнаружат коронавирусную инфекцию.

Коронавирус на «Гродно Азот» подтвердили 1 мая. Тогда количество человек не уточнили, но сказали, что их точно меньше восьми.

Ранее подтверждали наличие среди сотрудников 9 человек, признанных контактами первого уровня. Они, по сведениям предприятия, находятся в режиме самоизоляции под наблюдением врачей. На «Гродно-Азот» сообщали, что что для сотрудников закуплены средства защиты и антисептики, приняты другие меры безопасности. 25 апреля часть сотрудников участвовала в республиканском субботнике.

С 18 апреля предприятие работает по графику четырехдневной рабочей недели. Это связано с перебоями поставок и отгрузок за границу из-за пандемии.
 
Теги: Гродно
 
 
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В ОАО «Гродно Азот» на 4 мая есть 12 больных с коронавирусной инфекцией. Контактных 1-го уровня — 54 человека, сообщает «Гродненский химик».
 
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