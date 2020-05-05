На «Гродно Азот» — 12 больных коронавирусом и 6 пневмоний









Пишут, что есть 50 человек с ОРВИ, 6 — с пневмоний. Чем вызвана пневмония, не уточняется. На предприятии разработали алгоритм действий начальника структурного подразделения, если у работника цеха обнаружат коронавирусную инфекцию.





Коронавирус на «Гродно Азот» подтвердили 1 мая. Тогда количество человек не уточнили, но сказали, что их точно меньше восьми.





Ранее подтверждали наличие среди сотрудников 9 человек, признанных контактами первого уровня. Они, по сведениям предприятия, находятся в режиме самоизоляции под наблюдением врачей. На «Гродно-Азот» сообщали, что что для сотрудников закуплены средства защиты и антисептики, приняты другие меры безопасности. 25 апреля часть сотрудников участвовала в республиканском субботнике.





С 18 апреля предприятие работает по графику четырехдневной рабочей недели. Это связано с перебоями поставок и отгрузок за границу из-за пандемии.







