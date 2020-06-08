Принц Гарри и Меган Маркл пожалели о своем уходе из королевской семьи

Источник материала: ОНТ

Бывшие представители королевской семьи принц Гарри и его супруга Меган Маркл пожалели о своем переезде в США, пишет Somag News.

По данным источника, из-за пандемии коронавируса герцоги Сассекские потеряли много денег, вскоре могут и вовсе разориться, в связи с чем очень пожалели о своей независимости.

Напомним, об отказе от титулов и уходе из монархии Меган Маркл и принц Гарри сообщили в январе этого года, в марте состоялся их прощальный тур в качестве челнов королевской семьи.

Отмечается, что Меган и Гарри ожидали, что будут наслаждаться своей независимостью с 31 марта, они начали разочаровываться. Свобода от королевских обязанностей стала обходиться им очень дорого.

Издание отмечает, что Меган Маркл и принц Гарри выбрали неудачный год для обретения свободы.

Однако из-за пандемии коронавируса возникли большие проблемы.

Маркл вряд ли удастся в этом году заняться своей актерской карьерой. Гарри тем временем очень сожалеет, что лишился своей роли церемониального главы королевских морских пехотинцев. Об этом сообщает Mirror.

Жизнь принца в Лос-Анджелесе превратилась в настоящий кошмар. Он вынужден сидеть дома и ничем не заниматься. К тому же, расходы каждый день растут. Только на одну охрану им приходится тратить по семь тысяч фунтов стерлингов в сутки.

Герцоги ожидали, что откроют свой фонд и будут зарабатывать большие деньги, выступая с речами на различных мероприятиях, однако этот план потерпел крах во время пандемии.

Принц Гарри признался, что поторопился с переездом в США.

Фото: Rex

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