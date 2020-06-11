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Некоторых канадцев обязали вернуть пособия, выплаченные им из-за ситуации с коронавирусом

11.06.2020 12:04 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Канады. Канадцев обязали вернуть пособия, выплаченные им из-за COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторых канадцев обязали вернуть пособия, выплаченные им из-за ситуации с коронавирусом

На различные программы помощи населению и национальной экономике в связи с пандемией власти выделили 107 миллиардов канадских долларов.

С марта по июнь финансовую поддержку в размере 2 тысяч долларов получали все граждане, которые лишились дохода из-за коронавируса. Однако около 190 тысяч местных жителей незаконно воспользовались специальным фондом. Часть этих людей вновь вышла на работу и не сообщила об этом властям. Теперь им придется вернуть полученные деньги.

Некоторых канадцев обязали вернуть пособия, выплаченные им из-за ситуации с коронавирусом

В общей сложности, выплаты предоставили без малого 8,5 миллионам канадцев.

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Новости Канады. Канадцев обязали вернуть пособия, выплаченные им из-за COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На различные программы помощи населению...
 
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