Василий Шлындиков: Всех нас ждет обеднение

— Некоторые говорят, что между спасением жизней людей и спасением экономики официальный Минск однозначно выбрал второе. А как считаете вы?





— Официальный Минск выбрал вариант, выгодный одному всем нам известному человеку, который опасался народного бунта как раз в период его очередной элегантной победы.





— Экономику-то хоть спасли?





— Конечно, отсутствие карантина позволило малому бизнесу что-то делать и попытаться удержаться на плаву. Хотя очень многих это не спасло.





Крупный бизнес также пострадал. Границы закрыты. В странах, куда мы традиционно поставляем свои товары, наблюдается значительное падение экономики. Особенно пострадало белорусское машиностроение. И никаких положительных перспектив на ближайшие месяцы я не вижу.









— Что надо срочно делать?





— Нужно неукоснительно выполнять рекомендации ВОЗ, остановить развитие пандемии или нас, как зачумленных, надолго изолируют от внешнего мира. Рассчитывать при этом на развитие экономики наивно. Нужно менять власть. При этих реликтах во власти ничего хорошего белорусов не ждет.





— Что с нами со всеми будет в поствирусном будущем?





— Трудно сказать с определенностью, когда наступит это поствирусное будущее. Многое зависит от сроков пандемии — может, несколько месяцев, может, год, а может, и больше. Сейчас никто этого не может сказать с уверенностью. Даже инфекционисты расходятся во мнениях.





Как мне представляется, всех нас ждет обеднение, и значительное. Восстановление экономики будет происходить медленно, в течение нескольких лет. К сожалению, в Беларуси экономический кризис уже давно, и без коронавируса. Почти десятилетие экономика не развивается. Так что всем нам предстоит очень тяжелый этап. К сожалению, нищета — удел многих в ближайшие несколько месяцев, а может быть, и лет.