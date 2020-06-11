ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Василий Шлындиков: Всех нас ждет обеднение

11.06.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший депутат парламента Василий Шлындиков много лет возглавлял научно-производственное объединение «Дормаш», которое позднее было преобразовано в акционерное общество «Амкодор».

Василий Шлындиков: Всех нас ждет обеднение
"Свободные новости" попросили его оценить экономическую ситуацию в стране.


— Некоторые говорят, что между спасением жизней людей и спасением экономики официальный Минск однозначно выбрал второе. А как считаете вы?

— Официальный Минск выбрал вариант, выгодный одному всем нам известному человеку, который опасался народного бунта как раз в период его очередной элегантной победы.

— Экономику-то хоть спасли?

— Конечно, отсутствие карантина позволило малому бизнесу что-то делать и попытаться удержаться на плаву. Хотя очень многих это не спасло.

Крупный бизнес также пострадал. Границы закрыты. В странах, куда мы традиционно поставляем свои товары, наблюдается значительное падение экономики. Особенно пострадало белорусское машиностроение. И никаких положительных перспектив на ближайшие месяцы я не вижу.


— Что надо срочно делать?

— Нужно неукоснительно выполнять рекомендации ВОЗ, остановить развитие пандемии или нас, как зачумленных, надолго изолируют от внешнего мира. Рассчитывать при этом на развитие экономики наивно. Нужно менять власть. При этих реликтах во власти ничего хорошего белорусов не ждет.

— Что с нами со всеми будет в поствирусном будущем?

— Трудно сказать с определенностью, когда наступит это поствирусное будущее. Многое зависит от сроков пандемии — может, несколько месяцев, может, год, а может, и больше. Сейчас никто этого не может сказать с уверенностью. Даже инфекционисты расходятся во мнениях.

Как мне представляется, всех нас ждет обеднение, и значительное. Восстановление экономики будет происходить медленно, в течение нескольких лет. К сожалению, в Беларуси экономический кризис уже давно, и без коронавируса. Почти десятилетие экономика не развивается. Так что всем нам предстоит очень тяжелый этап. К сожалению, нищета — удел многих в ближайшие несколько месяцев, а может быть, и лет.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший депутат парламента Василий Шлындиков много лет возглавлял научно-производственное объединение «Дормаш», которое позднее было преобразовано в акционерное...
 
Новости дня
Новости
 
В Беларуси отменили самоизоляцию из-за COVID-19 после посещения многих европейских стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика