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В Италии продают дома за один евро

12.06.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти коммуны Чинкуэфронди в итальянском регионе Калабрия запустили программу, позволяющую купить жилье в муниципалитете за один евро.




Как сообщает CNN Travel, по словам мэра коммуны, программа под названием "Операция красота" призвана решить проблему оттока молодого населения в крупные города.

Привлекательность покупки жилья в Чинкуэфронди также обусловлена благоприятной эпидемиологической обстановкой - за все время пандемии коронавируса в коммуне не было зафиксировано ни одного случая заражения.

Все, кто решат приобрести дом по льготной цене, будут обязаны отремонтировать его в течение трех лет. Кроме того, покупателю необходимо заплатить специальный сбор в размере 250 евро. В случае, если в установленный срок ремонт не будет проведен, владельца жилья оштрафуют на 20 000 евро.
 
 
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Власти коммуны Чинкуэфронди в итальянском регионе Калабрия запустили программу, позволяющую купить жилье в муниципалитете за один евро.
 
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