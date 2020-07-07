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Лукашенко считает, что главное в ситуации с коронавирусом было не допустить паники
07.07.2020 14:08 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуcи снова дал оценку ситуации с коронавирусом в стране.
Встречаясь с активом Минска, президент сказал, что ранее утром он провел беседу на тему того, какова на сегодняшнее утро ситуация с коронавирусом, с председателем Совета Республики Натальей Кочановой.
«Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились», – заявил в очередной раз глава государства.
При этом он заметил, что системе здравоохранения было достаточно тяжело справляться с пандемией в двухмиллионном Минске. По словам Лукашенко, главное в данной ситуации было не допустить паники.
Сейчас, считает президент, первостепенная задача – не допустить повторной эпидемии.
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Президент Беларуcи снова дал оценку ситуации с коронавирусом в стране.
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