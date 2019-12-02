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Беларусь лесная, луговая, картофельная. Как ИТ-стартап визуализировал наши богатства
02.12.2019 12:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если бы площадь Беларуси пришлось измерять Бобруйском, их бы набралось 2074, а луговые травы в стране занимают территорию, близкую по размерам Минской области. Команда
Самую большую площадь занимают леса, чуть уступают - сельхозземли.
Луговых трав в стране хватит только на Минскую область, злаковые культуры занимают больше Могилевской области, а вот картошки меньше — она заняла бы лишь Минский район.
Про проект OneSoil TUT.BY писал не раз. В нынешнем году стартап
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