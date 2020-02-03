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Бизнес-формат. Лес пилят, а щепки – в пеллеты

03.02.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Как на базе бывшего райпромснаба развивается лесопильное практически безотходное производство

Оно носит красивое и необычное название «Фориния» и располагается в д. Гавья Липнишковского сельсовета. Чуть больше года работает лесопильное производство,   и уже ему принадлежит более 7 % экспорта района по результатам работы за минувший год. Хотя экспортными поставками на внешний рынок стали осуществляться предприятием со второго квартала 2019 года.

 С директором ООО «Фориния» Сергеем Готто, начинаем беседу с новинок, которые недавно внедрены на предприятии.

– Буквально пару недель назад в тестовом режиме запустили линию пиления и совершили две отгрузки, – рассказывает собеседник, – а также открыли производство столбов окоренных. В феврале-марте планируется запустить пеллетное производство.

Сергей Степанович рассказывает, проводя экскурсию по цехам и территории предприятия, площадь которого занимает 10 га, что поставлена задача выйти на безотходное производство. Поэтому все отходы от лесопиления должны перерабатываться в топливные гранулы – достаточно экологичный вид топлива, который не просто так называют топливом XXI века. Прессованные опилки не только экологичны и экономичны, но и весьма эффективны. Они чище угля, горят вдвое дольше, чем дрова. Древесные топливные гранулы — настоящее решение многих экологических проблем: для их производства используется только низкосортная древесина, а в составе нет ни одного химического вещества. Но главное, после сжигания почти не образуется зола.

В настоящее время над установкой линии для производства пеллетов или топливных гранул работают польские технологи, которые поставили оборудование на фирму. Они и будут проводить пуско-наладочные работы. Каков же процесс производства? Сырье поступает в дробилку, где превращается в щепу. Полученная масса идет в сушилку, из нее – в пресс-гранулятор, где древесную щепу сжимают в пеллеты. Готовые гранулы охлаждаются и автоматически пакуются в пластиковые мешки. В таком виде отправляются потребителю.

На сегодняшний день «Фориния» выпускает четыре вида продукции лесопиления. Это оцилиндрованные колья различного диаметра, которые используются  для оформления дворовых территорий, строительства беседок и т. д.; деревянные окоренные столбы для ограждений; пиломатериалы (брус, доска) и щепа. В недалеком будущем в планах не только переработка отходов лесопиления в пеллеты, но даже и древесной коры – в биогумус, что позволит выйти на 100-процентное безотходное производство.

Вся продукция уходит на экспорт, а точнее в Польшу. Сырье предприятие закупает на лесной бирже у лесхозов Минской, Брестской и Гродненской областей. А близость железнодорожного узла позволяет быстро и оперативно производить отгрузки щепы.

Сергей степанович говорит, что большую помощь на начальном этапе фирме оказало государство, освободив на пять лет от уплаты налогов.

– За это время у нас есть возможность крепко встать на ноги, – говорит руководитель. – Ведь теперь мы много работаем в направлении развития производства, закупки оборудования, ремонта помещений и т. д.

За минувший год инвестиции в предприятие составили 458 тыс.870 руб., в оборудование – 5 млн. 935 тыс. 840 руб. Валовая выручка –  почти 2 млн. 500 тыс. руб.

На предприятии работают 70 человек, в основном, это жители района, а конкретней, близлежащих деревень.

– Если есть желание, заработать хорошую заработную плату – не проблема, – рассказывает руководитель. – Зарплата на предприятии сдельная, у рабочих она варьируется от 600 до 1100 рулей. Все зависит от того, как ты работаешь. Многие начинали с обычных рабочих, а сегодня они либо бригадиры, либо операторы станков и т. д.

Директор рассказывает, что плохим работникам, «любителям напитков покрепче» здесь не место. Поэтому все работники на хорошем счету. За год ушли с предприятия по собственному желанию 2-3 человека. Особо выделяет Сергей Степанович слесаря Александра Чернышова, электрика Андрея Францука и бригадира Юрия Ярошука.

Все работники предприятия имеют полный социальный пакет, для них создаются хорошие условия труда, отремонтированы бытовые помещения, и работа в этом направлении будет продолжена, заверяет руководитель.

Многое в деятельности любого производства зависит от команды классных специалистов, людей, работающих с душой, подчеркивает С. Готто. Это главный бухгалтер Кристина Прокопович, экономист Алексей Рудый, главный инженер Геннадий Тимошевский, которые действительно работают грамотно, четко, с отдачей.

Умолодого предприятия много планов на будущее и большой потенциал. При таком серьезном подходе сомнений нет, что все задуманное воплотится в жизнь.

Бизнес-формат. Лес пилят, а щепки – в пеллеты
Бизнес-формат. Лес пилят, а щепки – в пеллеты

Бизнес-формат. Лес пилят, а щепки – в пеллеты

Бизнес-формат. Лес пилят, а щепки – в пеллеты

Бизнес-формат. Лес пилят, а щепки – в пеллеты

Бизнес-формат. Лес пилят, а щепки – в пеллеты

Бизнес-формат. Лес пилят, а щепки – в пеллеты

И. БУТУРЛЯ.

С. ЗЕНКЕВИЧ (фото).

 
 
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Как на базе бывшего райпромснаба развивается лесопильное практически безотходное производство Оно носит красивое и необычное...
 
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