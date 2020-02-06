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Беларусь и Казахстан уже обсуждают беспошлинные поставки нефти

06.02.2020 11:56 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусская делегация во главе с председателем концерна «Белнефтехим» Андреем Бунаковым направилась в Казахстан для переговоров о поставках беспошлинной нефти 6 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

Ранее вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко заявлял, что для принятия соглашения осталось провести административные процедуры, в остальном все готово. По его словам, документ будет подписан в самое ближайшее время, главное в нем – вопрос пошлины. Будет она присутствовать в поставках или нет – в настоящее время решает казахстанская сторона. Поставки без пошлины приблизят стоимость нефти к российской.

Ляшенко отметил, что нефть будут поставлять трубопроводным транспортом.

Ранее сообщалось, Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о поставках нефти в Беларусь, он поручил совмину подготовить проект соглашения и подписать его, если стороны договорятся в рамках одобренного проекта.

Подписывать соглашение уполномочен первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой. Однако в сегодняшних переговорах он не будет принимать участие, так как пока отрабатываются детали соглашения.

Соответствующее постановление Совмина от 4 февраля 2020 года №70 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Что касается компенсации за «грязную» российскую нефть, то белорусская сторона в феврале отправит все подтвердающие документы о причиненном ущербе.

Напомним, речь о сотрудничестве в нефтяной сфере шла на переговорах Александра Лукашенко и президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Нур-Султане 24 октября. Поставки нефти и нефтепродуктов были согласованы (3,5 млн т нефти), но в ходе визита Лукашенко в Казахстан не подписаны, хотя подписание планировалось.

14 января стало известно, что российским нефтяным компаниям, по информации СМИ, было дано негласное указание не поставлять в Беларусь нефть. В этот же день, после совещания у президента, первый вице-премьер Дмитрий Крутой признал, что вопрос поиска альтернативы российской нефти сейчас прорабатывается очень активно.

О том, что Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и предлагает активизировать эти переговоры, еще в мае заявлял Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым.

А в январе президент поставил перед правительством задачу найти альтернативные варианты поставки нефти в Беларусь.

 
 
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Белорусская делегация во главе с председателем концерна «Белнефтехим» Андреем Бунаковым направилась в Казахстан для переговоров о поставках беспошлинной нефти 6...
 
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