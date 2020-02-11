Нужны деньги на стройку? В ЖК «Smart» продаются еще 58 квартир, стоимость «квадрата» — те же $1480

Напомним, первая очередь строительства представляет собой одну 14-этажную секцию многоквартирного жилого дома с площадками для парковки автомобилей, велопарковкой, площадкой для игр детей, элементами благоустройства и установкой малых архитектурных форм. Всего в 1-й очереди строительства представлены 104 квартиры:

— 52 квартиры общей площадью от 38,93 кв. м до 47,88 кв. м;

— 39 квартир общей площадью от 55,46 кв. м до 64,67 кв. м;

— 13 квартир общей площадью от 77,75 кв. м до 82,70 кв.м.

Жилые помещения передаются с черновой внутренней отделкой: штукатурка стен и перегородок, стяжка пола, разводка и установка розеток и т. д.