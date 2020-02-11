ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нужны деньги на стройку? В ЖК «Smart» продаются еще 58 квартир, стоимость «квадрата» — те же $1480

11.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Сегодня в газете «Минский курьер» опубликована проектная декларация на 58 квартир в многоквартирном жилом доме на пересечении ул. Прилукской — ул. Глаголева — пр. Жукова». Стоимость «квадрата» остается пока неизменной — $1480.

Нужны деньги на стройку? В ЖК «Smart» продаются еще 58 квартир, стоимость «квадрата» — те же 80

Нужны деньги на стройку? В ЖК «Smart» продаются еще 58 квартир, стоимость «квадрата» — те же 80

Строительная компания «НикаПроект» предложила дольщикам поучаствовать в строительстве еще 58 квартир в ЖК «Smart», расположенном на пересечении ул. Прилукской — ул. Глаголева — пр. Жукова». Стоимость 1 квадратного метра — $1480. Условия оплаты: 100% стоимость объекта долевого строительства в течении 5 рабочих дней с момента регистрации договора. По соглашению сторон дольщику могут быть предоставлены скидки от общей стоимости квартиры либо иные условия оплаты объекта.

Таким образом дольщикам предложены к покупке все квартиры в доме — 104. Застройщик ранее предложил купить 20, до этого еще 20 квартир, затем еще 6. Это уже четвертая партия апартаментов в этом доме.


Нужны деньги на стройку? В ЖК «Smart» продаются еще 58 квартир, стоимость «квадрата» — те же 80

Нужны деньги на стройку? В ЖК «Smart» продаются еще 58 квартир, стоимость «квадрата» — те же 80

Напомним, первая очередь строительства представляет собой одну 14-этажную секцию многоквартирного жилого дома с площадками для парковки автомобилей, велопарковкой, площадкой для игр детей, элементами благоустройства и установкой малых архитектурных форм. Всего в 1-й очереди строительства представлены 104 квартиры:

— 52 квартиры общей площадью от 38,93 кв. м до 47,88 кв. м;

— 39 квартир общей площадью от 55,46 кв. м до 64,67 кв. м;

— 13 квартир общей площадью от 77,75 кв. м до 82,70 кв.м.

Жилые помещения передаются с черновой внутренней отделкой: штукатурка стен и перегородок, стяжка пола, разводка и установка розеток и т. д.


Нужны деньги на стройку? В ЖК «Smart» продаются еще 58 квартир, стоимость «квадрата» — те же 80

Нужны деньги на стройку? В ЖК «Smart» продаются еще 58 квартир, стоимость «квадрата» — те же 80
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в газете «Минский курьер» опубликована проектная декларация на 58 квартир в многоквартирном жилом доме на пересечении ул. Прилукской — ул. Глаголева —...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Крутой пояснил, что такое «мировая цена», по которой Беларусь хочет покупать российскую нефть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика