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Нужны деньги на стройку? В ЖК «Smart» продаются еще 58 квартир, стоимость «квадрата» — те же $1480
11.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в газете «Минский курьер» опубликована проектная декларация на 58 квартир в многоквартирном жилом доме на пересечении ул. Прилукской — ул. Глаголева — пр. Жукова». Стоимость «квадрата» остается пока неизменной — $1480.
Строительная компания «НикаПроект» предложила дольщикам поучаствовать в строительстве еще 58 квартир в ЖК «Smart», расположенном на пересечении ул. Прилукской — ул. Глаголева — пр. Жукова». Стоимость 1 квадратного метра — $1480. Условия оплаты: 100% стоимость объекта долевого строительства в течении 5 рабочих дней с момента регистрации договора. По соглашению сторон дольщику могут быть предоставлены скидки от общей стоимости квартиры либо иные условия оплаты объекта.
Таким образом дольщикам предложены к покупке все квартиры в доме — 104. Застройщик ранее предложил купить
Напомним, первая очередь строительства представляет собой одну 14-этажную секцию многоквартирного жилого дома с площадками для парковки автомобилей, велопарковкой, площадкой для игр детей, элементами благоустройства и установкой малых архитектурных форм. Всего в 1-й очереди строительства представлены 104 квартиры:
— 52 квартиры общей площадью от 38,93 кв. м до 47,88 кв. м;
— 39 квартир общей площадью от 55,46 кв. м до 64,67 кв. м;
— 13 квартир общей площадью от 77,75 кв. м до 82,70 кв.м.
Жилые помещения передаются с черновой внутренней отделкой: штукатурка стен и перегородок, стяжка пола, разводка и установка розеток и т. д.
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Сегодня в газете «Минский курьер» опубликована проектная декларация на 58 квартир в многоквартирном жилом доме на пересечении ул. Прилукской — ул. Глаголева —...
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