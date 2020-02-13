Минские застройщики, которые не берут дольщиков: кто они и по чем продают построенные квартиры

Цены тут, судя по сайту, от 1350 долларов за квадратный метр. Поскольку жилье продают готовым, часть жителей Променада, покупавшие на пике цен, платили и по 1650-1700 долларов за квадратный метр.

Кстати, отличительная особенность у комплекса все-таки есть - это единственная в Минске запроектированная низкоплотная многоквартирная застройка. Тут нет платных парковок - бесплатных жителям хватает. Что важно, поскольку общественный транспорт в Лебяжьем, как известно, слабенький.

Строминвест и ЖК "Комфорт"