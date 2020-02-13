Минские застройщики, которые не берут дольщиков: кто они и по чем продают построенные квартиры

Часто на форумах обсуждается: "вот в Европе сначала строят, а потом продают, а у нас все не как у цивилизованных людей". Недавно и президент озвучил: готов указ об ограничении прибыли при строительстве с привлечением средств граждан. Хотят застройщики прибыль побольше - пусть сначала строят, потом продают. Тем более, что в Минске есть такие застройщики. Напомним, что за они, что строят, на каких участках, и по чем предлагают построенное.
Фото использовано в качестве иллюстрации.
Салей и КУП "Завод эффективных конструкций"
Несколько лет назад ОДО "Салей" строило на Грушевской, на инвестиционном участке. Продавала компания готовое жилье. Квартиры в панельных домах пользовались спросом: люди бронировали их до старта продаж, разметали за две недели. Потому что место с точки зрения логистики хорошее и неприятных сюрпризов от панелек ожидать не приходилось. Да и цена была вполне конкурентной - в 2016-м - 800-900 долларов за квадратный метр в уже построенном доме. Такая же была и в долевом строительстве - в монолитно-каркасных домах, но с неопределенными сроками сдачи. Последний дом достроили в 2016-м, в 2018 ОДО ликвидировано.
Вадим Салей - человек, о котором неоднократно говорил президент, директор завода эффективных промышленных конструкций и брат легендарного хоккеиста. По словам президента, заводу Салею поручалось строить жилье для очередников и продавать государству по 500-550 долларов за квадратный метр.
Впрочем, сейчас КУП "Завод эффективных промышленных конструкций" строит в Минске дома долевым способом, и цена никак не ниже рынка - 1300-1450 долларов за метр.
Каскад и Маяк Минска
В ЖК "Каскад" квартиры продавались еще на стадии строительства, но один дом застройщик построил за свой счет, дал отстояться и выставил на продажу по 1450-1600 долларов за квадратный метр.
В "Маяке Минска" Дана Холдинг продает в построенном доме квартиры в привязке к евро - от 2000.
Для обоих застройщиков сначала строить, а потом продавать - не правило, скорее исключение, вишенка на торте к окончанию крупного проекта.
Променад в Лебяжьем
Это единственный большой проект (запланировано строительство 22 домов), в котором сначала строят, потом продают.
На старте о Променаде много писали, дома называли "китайскими" и как будто ожидали, что китайская компания сделает их с какими-то невиданными особенностями. Но к этому моменту построено 14 домов, из них 8 проданы, квартиры есть в 6 домах. Из особенностей тут: единообразные фасады, нестандартные крыши и невысокая этажность большинства домов. Планировки логичные, высота потолков 2,7 м, микрорайон сформирован.
Собственно, это единственный сейчас застройщик, у которого можно выбирать квартиру вживую. Изучить планировку и отделку в реальности, определиться с этажом, оценить доступность инфраструктуры.
Цены тут, судя по сайту, от 1350 долларов за квадратный метр. Поскольку жилье продают готовым, часть жителей Променада, покупавшие на пике цен, платили и по 1650-1700 долларов за квадратный метр.
Кстати, отличительная особенность у комплекса все-таки есть - это единственная в Минске запроектированная низкоплотная многоквартирная застройка. Тут нет платных парковок - бесплатных жителям хватает. Что важно, поскольку общественный транспорт в Лебяжьем, как известно, слабенький.
Строминвест и ЖК "Комфорт"
Этот застройщик специализировался на коммерческой недвижимости, но со временем оценил и рынок жилой. Это его ЖК "Лайт" в Каменной горке-3. "Мы продаем только готовое жилье, поэтому вам не нужно ждать, когда дом будет построен" - сообщает Строминвест. В Лайте, судя по сайту, продаются даже квартиры с отделкой. Картинки выглядят привлекательно. Цены на готовое жилье стартовали с 1200 долларов, сейчас подросли.
Этот же застройщик получил без аукциона землю в границах ул. Грибоедова — Панфилова — Тимирязева — Татарской. Сейчас он возводит ЖК "Комфорт Парк". Первый дом строится, квартиры в нем будут продавать после сдачи дома, ценник пока не озвучен.
Всего планируется построить 6 жилых домов, рассчитанных на 50 тысяч квадратных метров. Будет ли застройщик привлекать дольщиков в остальные дома, пока не сообщается.
Вместо выводов
1. Все застройщики, готовые строить за свой счет, строят не на аукционных участках - землю им выделял город по инвестдоговорам. Часть застройщиков на выделенных землях потратилась на снос или строительство садиков.
2. Только два застройщика на данный момент обошлись (обходятся) без привлечения дольщиков для всего проекта (жилого комплекса).
3. Цены на готовые квартиры - не выше среднерыночных цен при долевом строительстве домов, которые будут сданы в течение года.