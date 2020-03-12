Когда все-таки откроют? Экорынок под Минском выглядит почти готовым

Президент видит возможность для развития в стране торговли экопродуктами.

— Надо шевелиться и сделать нормальный рынок за кольцевой дорогой, — сказал он. — Чтобы там свободно крестьяне могли привезти и продать свою продукцию. Но хорошую.

По словам Лукашенко, такого рода место вблизи столицы, где можно продать и приобрести экологически чистую продукцию, очень ждет население. Если проект будет успешным, опыт нужно распространять.

— Вы, может, и еще несколько зданий попросите, чтобы люди могли свободно продать свою продукцию, — отметил он.