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Когда все-таки откроют? Экорынок под Минском выглядит почти готовым
12.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Под Минском возле д. Валерьяново по поручению президента активно строится экорынок. Основная идея этой торговой площадки — возможность торговать выращенными на своих огородах овощами и фруктами белорусским фермерам. Как сейчас выглядит этот объект — в нашем репортаже.
Президент
— Надо шевелиться и сделать нормальный рынок за кольцевой дорогой, — сказал он. — Чтобы там свободно крестьяне могли привезти и продать свою продукцию. Но хорошую.
По словам Лукашенко, такого рода место вблизи столицы, где можно продать и приобрести экологически чистую продукцию, очень ждет население. Если проект будет успешным, опыт нужно распространять.
— Вы, может, и еще несколько зданий попросите, чтобы люди могли свободно продать свою продукцию, — отметил он.
Экорынок представляет собой четрехэтажное здание, расположенное прямо на выезде из Минска, неподалеку от д. Валерьяново. Планируется, что торговая площадка будет насчитывать 4000 кв.м. Ожидается, что приобрести здесь можно будет экологически чистую и качественную продукцию по доступной цене. Ее представят сельхозпроизводители, включая фермерские хозяйства.
— Белорусская продукция известна всем своим высоким качеством не только в Беларуси, но также далеко за ее пределами. Наша задача — продумать тот ассортимент, который мы будем предлагать покупателю. То есть это будут какие-то или новинки, или эксклюзивная продукция, которую нельзя купить, —
Контролировать качество товаров станут в современной лаборатории. Рядом с торговым объектом обустроят парковку для транспорта и площадки для детей.
Экорынок с «чистыми продуктами» на выезде из Минска по Логойскому тракту планировалось достроить до конца 2019 года,
Как сообщил нам представитель генерального подрядчика строительства, сейчас на объекте ведутся все виды строительных работ по монтажу инженерных систем и подготовка к проведению отделочных работ.
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Под Минском возле д. Валерьяново по поручению президента активно строится экорынок. Основная идея этой торговой площадки — возможность торговать выращенными...
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