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Александр Лукашенко согласовал назначения в руководстве Министерства экономики

25.06.2020 17:16 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Кадровые решения Главы государства. Изменения в местной вертикали и дипкорпусе. Так, Президент назначил Александра Ганевича Чрезвычайным и Полномочным Послом нашей страны в Швейцарии. Представлять интересы Беларуси в Венесуэле будет Андрей Молчан. Илья Лапуть согласован Главой государства на должность генконсула в латвийском Даугавпилсе. Андрей Седуков согласован Александром Лукашенко на должность председателя Кричевского райисполкома. Акцент Президента для местной власти - помимо активной работы в промышленности и сельском хозяйстве  уделить внимание работе с людьми.

Ротация в руководстве Министерства экономики. Юрий Чеботарь пошел на повышение и стал первым заместителем министра. Должность зама заняла председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина. Все подробности  в наших следующих выпусках.

 
 
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Кадровые решения Главы государства. Изменения в местной вертикали и дипкорпусе. Так, Президент назначил Александра Ганевича Чрезвычайным и Полномочным Послом...
 
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