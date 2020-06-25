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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко согласовал назначения в руководстве Министерства экономики Кадровые решения Главы государства. Изменения в местной вертикали и дипкорпусе. Так, Президент назначил Александра Ганевича Чрезвычайным и Полномочным Послом...

Кадровые решения Главы государства. Изменения в местной вертикали и дипкорпусе. Так, Президент назначил Александра Ганевича Чрезвычайным и Полномочным Послом нашей страны в Швейцарии. Представлять интересы Беларуси в Венесуэле будет Андрей Молчан. Илья Лапуть согласован Главой государства на должность генконсула в латвийском Даугавпилсе. Андрей Седуков согласован Александром Лукашенко на должность председателя Кричевского райисполкома. Акцент Президента для местной власти - помимо активной работы в промышленности и сельском хозяйстве уделить внимание работе с людьми.Ротация в руководстве Министерства экономики. Юрий Чеботарь пошел на повышение и стал первым заместителем министра. Должность зама заняла председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина. Все подробности в наших следующих выпусках.