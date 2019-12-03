Источник материала: Новости Волковыска

Шоумен Валдис Пельш прокомментировал сообщения о своей госпитализации.

Ранее СМИ появились сообщения, что артист попал в одну из столичных клиник «из-за давящих болей в грудной клетке после физических нагрузок».

Телеведущий Валдис Пельш опроверг информацию о своей экстренной госпитализации, отметив, что проходит плановый медицинский осмотр.

"Прохожу плановое обследование в институте хирургии имени Вишневского. Вечером буду дома, ни о какой госпитализации речь не идет", – сказал он.

Пельш является руководителем и ведущим программы "Угадай мелодию" и сооснователем группы "Несчастный случай".