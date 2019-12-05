Спикером Палаты представителей избран Владимир Андрейченко

Источник материала: Вороновская газета





Руководство нижней палаты Парламента избирается сегодня на первой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Председателем стал Владимир Андрейченко. За него проголосовали 109 из 110 депутатов. Результаты тайного голосования огласил председатель счетной комиссии Александр Маркевич.

Во время а ктивного обсуждения в Овальном зале его кандидатуру поддержали депутаты Людмила Макарина-Кибак, Виктор Николайкин, Андрей Савиных, Тенгиз Думбадзе и Олег Гайдукевич.

— Будучи председателем Палаты представителей, Владимир Павлович сумел наладить слаженную работу депутатского корпуса, обеспечить глубокую проработку вопросов, нацелить каждого парламентария на прогнозирование последствий принимаемых решений в выполнении общегосударственных задач, — заметила, в частности, Людмила Макарина-Кибак.

Владимир Андрейченко поблагодарил депутатов за поддержку его кандидатуры и за оказанное доверие. Он подчеркнул, что оценка его работы — это в том числе результат большого труда депутатов Палаты представителей шестого созыва:

— Новый состав Палаты представителей — это настоящие патриоты, профессионалы своего дела. Я уверен в том, что с ними совместными усилиями мы будем результативно решать те задачи, которые были поставлены — по социально-экономическому развитию нашей страны и направлениям, определенным вчера Президентом.