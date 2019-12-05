ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спикером Палаты представителей избран Владимир Андрейченко

06.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Спикером Палаты представителей избран Владимир Андрейченко

Руководство нижней палаты Парламента избирается сегодня на первой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Председателем стал Владимир Андрейченко. За него проголосовали 109 из 110 депутатов. Результаты тайного голосования огласил председатель счетной комиссии Александр Маркевич.

Во время активного обсуждения в Овальном зале его кандидатуру поддержали депутаты Людмила Макарина-Кибак, Виктор Николайкин, Андрей Савиных, Тенгиз Думбадзе и Олег Гайдукевич.

— Будучи председателем Палаты представителей, Владимир Павлович сумел наладить слаженную работу депутатского корпуса, обеспечить глубокую проработку вопросов, нацелить каждого парламентария на прогнозирование последствий принимаемых решений в выполнении общегосударственных задач, — заметила, в частности, Людмила Макарина-Кибак.

Владимир Андрейченко поблагодарил депутатов за поддержку его кандидатуры и за оказанное доверие. Он подчеркнул, что оценка его работы — это в том числе результат большого труда депутатов Палаты представителей шестого созыва:

— Новый состав Палаты представителей — это настоящие патриоты, профессионалы своего дела. Я уверен в том, что с ними совместными усилиями мы будем результативно решать те задачи, которые были поставлены — по социально-экономическому развитию нашей страны и направлениям, определенным вчера Президентом.

https://www.sb.by
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство нижней палаты Парламента избирается сегодня на первой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Председателем стал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 7 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика