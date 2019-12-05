Источник материала: Новости Волковыска

Выбор подарков - дело не только приятное, но порой и хлопотное. Что выбрать, чтоб не обидеть символ года и в тоже время порадовать своих близких? Давайте разбираться.

Крыса – практичное животное, она не будет рада безделушкам и ненужным сувенирам. Если решитесь на такой подарок, готовьтесь к мелким хлопотам весь год. Не любят грызуны и резкие ароматы, поэтому от парфюма тоже лучше воздержаться. Все, что связано с принятием водных процедур тоже вычеркиваем. Шампуни, мыла, расчески, полотенца. Также в этот список попадаю кошельки и сундуки, шкатулки. Нельзя дарить и изделия из стекла, так как крыс часто отпугивают именно битым стеклом. Не стоит дарить предметы из искусственных материалов, пластика или синтетики. Крысы любят натуральные материалы.

Что дарить нельзя разобрались. Ограничений не так уж и много, в остальном можно не ограничивать себя в фантазии.

Женщин порадуют такие практичные подарки, как бытовая техника или мелкие кухонные полезные предметы. Весы для взвешивания продуктов. Мельничка для специй из натурального дерева. Новая разделочная доска.

Молодежь будет рада портативной колонке или беспроводным наушникам.

А главе семейства можно подарить ежедневник, обтянутый натуральной кожей. Или портативное зарядное устройство.

Старшему поколению пригодится удобная подушка под шею или термокружка. Если нанести на нее изображение вашей семьи, подарок будет оценен по достоинству.

Крыса любит все новое и неординарное, все оригинальные подарки придутся ей по душе. Не ограничивайте себя и ваши старания будут обязательно вознаграждены.