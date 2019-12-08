|
В Дзержинском районе упала автоцистерна с дизельным топливом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 декабря примерно в половине одиннадцатого утра возле деревни Победное Дзержинского района перевернулась автоцистерна с дизельным топливом.
По
Аварийная бригада предприятия, которому принадлежит груз, перекачала топливо и поставила грузовик на колёса. Спасатели в это время обеспечивали пожарную безопасность.
На загрязнённом участке почвы будут проведены работы по рекультивации.
Осенью 2019 года в Миорском районе перевернулась цистерна с дизтопливом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 8 декабря примерно в половине одиннадцатого утра возле деревни Победное Дзержинского района перевернулась автоцистерна с дизельным топливом. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)