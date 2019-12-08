В Дзержинском районе упала автоцистерна с дизельным топливом

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 декабря примерно в половине одиннадцатого утра возле деревни Победное Дзержинского района перевернулась автоцистерна с дизельным топливом.

По сведениям МЧС Беларуси, в результате аварии из цистерны вытекло шесть тонн топлива. Площадь розлива на обочину дороги составила около 4 квадратных метров. В результате ДТП никто не пострадал.



Фото: МЧС Беларуси

Аварийная бригада предприятия, которому принадлежит груз, перекачала топливо и поставила грузовик на колёса. Спасатели в это время обеспечивали пожарную безопасность.



Фото: МЧС Беларуси

На загрязнённом участке почвы будут проведены работы по рекультивации.

Осенью 2019 года в Миорском районе перевернулась цистерна с дизтопливом.