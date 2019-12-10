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Дзержинская библиотека приглашает на книжный фримаркет

11.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

14 декабря в Дзержинской центральной районной библиотеке пройдет книжный фримаркет - бесплатная книжная ярмарка, предполагающая свободный обмен прочитанными книгами.

Это уникальная возможность:

- подарить книгам шанс быть прочитанными;

- найти для себя книгу, о которой вы давно мечтали;

- встретить единомышленников;

- это прекрасный повод оторваться от рутинных дел, провести досуг вместе с семьёй, пообщаться с интересными людьми, научиться чему-то новому.

В программе: мастер-классы по изготовлению новогодней атрибутики и новогодняя BEATY-студия, творческие площадки, театр теней, фотозоны и многое, многое другое.

Вход свободный.


 
 
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14 декабря в Дзержинской центральной районной библиотеке пройдет книжный фримаркет - бесплатная книжная ярмарка, предполагающая свободный обмен...
 
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