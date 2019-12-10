Дзержинская библиотека приглашает на книжный фримаркет

14 декабря в Дзержинской центральной районной библиотеке пройдет книжный фримаркет - бесплатная книжная ярмарка, предполагающая свободный обмен прочитанными книгами.
Это уникальная возможность:
- подарить книгам шанс быть прочитанными;
- найти для себя книгу, о которой вы давно мечтали;
- встретить единомышленников;
- это прекрасный повод оторваться от рутинных дел, провести досуг вместе с семьёй, пообщаться с интересными людьми, научиться чему-то новому.
В программе: мастер-классы по изготовлению новогодней атрибутики и новогодняя BEATY-студия, творческие площадки, театр теней, фотозоны и многое, многое другое.
Вход свободный.