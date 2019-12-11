Генпрокуратура: все больше детей становятся жертвами киберпреступлений

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси растет количество детей, которые становятся жертвами киберпреступлений. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Алексей Подвойский, передает корреспондент БЕЛТА.

«Все чаще подростки совершают преступления и правонарушения с использованием интернет-среды. И растет, конечно же, число детей, которые становятся жертвами киберпреступлений, — сказал Алексей Подвойский. — Например, количество детей, потерпевших от преступлений против информационной безопасности и от хищений с помощью компьютерной техники, возросло более чем в два раза за последний год. Нередко в сети дети испытывают на себе унижение, оскорбление, насмешки — так называемый кибербуллинг . Они сталкиваются с информацией, содержащей насилие, пропаганду самоубийства и психоактивных веществ, нетрадиционных сексуальных отношений».

Данной проблеме в стране уделяется большое внимание. В школах уже с третьего класса изучаются правила безопасности в сети. Важно, чтобы и родители общались со своими детьми на эту тему. «Но если вы узнали о каких-то нехороших вещах со стороны ребенка, то не надо бежать сразу с ремнем. Аккуратно необходимо беседовать, попытаться сделать так, чтобы ребенок сам осознал свои действия. Потому что если действовать жестко и напролом, то получим проблему», — заметил начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Сергей Янковский.

За 11 месяцев этого года количество совершенных подростками преступлений выросло на 6% по сравнению с таким же периодом предыдущего года . Однако число самих несовершеннолетних злоумышленников упало — на 1,4%. Выросло число угонов, фактов сбыта наркотиков, осквернения имущества, почти в два раза увеличилось число хищений с помощью компьютерной техники.

Замначальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Кирилл Вяткин сообщил, что если за прошлый год в отношении несовершеннолетних окончено производство 55 уголовных дел, то сейчас их количество составляет 137. Превалируют хищения с использованием компьютерной техники — то есть ст.212 УК. Представитель МВД напомнил, что по данной статье к ответственности привлекают с 14 лет.

Кирилл Вяткин рассказал, какие преступления в интернете совершают подростки. В первую очередь это оплата товаров, работ, услуг, пополнение балансов электронных кошельков, учетных записей в онлайн-играх с использованием найденных банковских карт. Обнаруженными карточками подростки могут расплачиваться и в обычных магазинах, ресторанах быстрого питания. Часто дети взламывают чужие аккаунты в интернете. «Нередки случаи, когда сотрудники правоохранительных органов выясняют, что противоправное деяние совершает подросток, который не достиг возраста уголовной ответственности», — отметил замначальника управления «К».

К примеру, недавно сотрудники милиции вышли на 13-летнего подростка, который с использованием вредоносного ПО совершал взлом учетных записей на различных сервисах. «Молодой человек, осознавая опасность ПО, использовал его по целевому назначению — чтобы получить доступ к учетным записям на различных интернет-площадках. Это могли быть онлайн-магазины, букмекерские конторы», — пояснил Кирилл Вяткин.

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