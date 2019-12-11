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Заворотнюк, Началова и вентиляторы. Что чаще всего искали белорусы в Google
12.12.2019 14:27 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Международная корпорация Google представила самые популярные запросы белорусов в 2019 году. Интернет-пользователи активнее всего искали информацию о Юлии Началовой, Анастасии Заворотнюк и сериале «Игре престолов».
Рейтинг был опубликован на официальном сайте корпорации.
В 2019 году больше всего белорусы искали в Google информацию об умершей в апреле Юлии Началовой. На втором месте расположилась Анастасия Заворотнюк. В пятерку также вошли запросы о 8 сезоне "Игры Престолов" и Евровидение 2019. Пятерку замкнул Владимир Зеленский.
Помимо всего прочего, белорусов интересовал сериал от HBO "Чернобыль", а также перепись населения в Беларуси. В 2019 году среди фильмов белорусы чаще всего искали "Мстители. Финал", "Джокер" и "Однажды в Голливуде".
В 2019 году среди самых запрашиваемых товаров у белорусов были вентилятор, "автомобиль в Германии" и кондиционер.
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Международная корпорация Google представила самые популярные запросы белорусов в 2019 году. Интернет-пользователи активнее всего искали информацию о Юлии Началовой,...
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