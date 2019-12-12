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Как подготовить стены к поклейке обоев
13.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Почему то многие уверены, что подготовка стен к поклейке обоев не требует особого внимания и много работы. На самом деле этот весьма сложный процесс, включает в себя много важных моментов, также требует массу терпения и времени.
Подготовка стен к оклейке включает такие этапы:
Как видите подготовка стен перед поклейкой новых полотен задача не сложная, важно соблюдать рекомендации опытных мастеров. Если вы не уверены в том, что справитесь с задачей, обратитесь к профессионалам.
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Почему то многие уверены, что подготовка стен к поклейке обоев не требует особого внимания и много работы. На самом деле этот весьма сложный процесс, включает в...
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