Как подготовить стены к поклейке обоев

Удаление старых полотен.

Предыдущая отделка может навредить ремонту, поэтому прежде чем удалять обои со стен, нужно сделать так чтобы они стали мягкими. Для этого поверхность смачивается мыльным раствором, для удобства используют поролоновую губку либо хлопчатобумажную тряпку.

Когда полотна станут достаточно мягкими, их следует удалять с помощью шпателя. Если предварительно стены были оклеены бумажными обоями

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то их удалять не обязательно, их можно использовать в качестве основы под

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