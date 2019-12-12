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Как подготовить стены к поклейке обоев

13.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Как подготовить стены к поклейке обоев

Почему то многие уверены, что подготовка стен к поклейке обоев не требует особого внимания и много работы. На самом деле этот весьма сложный процесс, включает в себя много важных моментов, также требует массу терпения и времени. 

Подготовка стен к оклейке включает такие этапы: 

  1. Удаление старых полотен. Предыдущая отделка может навредить ремонту, поэтому прежде чем удалять обои со стен, нужно сделать так чтобы они стали мягкими. Для этого поверхность смачивается мыльным раствором, для удобства используют поролоновую губку либо хлопчатобумажную тряпку. Когда полотна станут достаточно мягкими, их следует удалять с помощью шпателя. Если предварительно стены были оклеены бумажными обоями, то их удалять не обязательно, их можно использовать в качестве основы под  новые обои. 
  1. Очистка стен от старой краски. Для этого используют металлический шпатель, эмалевая краска удаляется с помощью специальной жидкости, наносить которую нужно широкой щеткой. Не стоит пренебрегать данной процедурой, ведь новые полотна могут быстро отклеиться от стен. Также при удалении краски важно работать в перчатках. 
  1. Шпаклевка стен. Этот вариант отделки необходим, в случае если стены совсем кривые. Шпаклевочный материал следует наносить на места заметных дефектов, после этого тонким слоем нужно обработать всю поверхность. Также выравнивать стены можно с помощью гипсокартоновых листов или штукатурки по маякам.  
  1. Грунтовка. В работе применяют жидкость, которая по составу, подходит поверхности обрабатываемой стены. Наноситься грунтовка в несколько этапов. Перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией. Грунтовка снижает риск образования грибков и плесени. Также жидкость заполнит все трещины, благодаря этому обои будут держаться крепче.  

Как видите подготовка стен перед поклейкой новых полотен задача не сложная, важно соблюдать рекомендации опытных мастеров. Если вы не уверены в том, что справитесь с задачей, обратитесь к профессионалам.  

 
 
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Почему то многие уверены, что подготовка стен к поклейке обоев не требует особого внимания и много работы. На самом деле этот весьма сложный процесс, включает в...
 
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