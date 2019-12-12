Пятница 13-ое: В Конрессе США будут голосовать по импичменту Трампу









Такое решение объявил председатель комитета демократ Джерри Надлер.





По его словам, голосование по обвинениям в адрес президента теперь намечено на 10:00 часов утра в пятницу (в Минске 18.00 - прим. БП)





Ранее предполагалось, что оно состоится в четверг. Надлер не объяснил причину задержки.





В случае одобрения Юридическим комитетом статьи импичмента, вероятно, на следующей неделе документы будут направлены на голосование в полном составе Палаты представителей.





Предполагается, что контролируемая демократами Палата представителей проголосует за импичмент.









Прошедшая в Юридическом комитете 14-часовая дискуссия порой принимала ожесточенный характер. В ходе нее демократы отклонили попытку республиканцев не допустить выдвижения против Дональда Трампа обвинения в злоупотреблении президентской властью.





Комитет также рассмотрел вторую статью импичмента, согласно которой Трамп препятствовал ходу расследования, которое проводит Конгресс, поскольку он отказался передать следствию сотни документов, а также запретил выступать на слушаниях ключевым свидетелям.





Однако демократы обладают большинством в Юридическом комитете и в Палате представителей в целом, что позволяет им противостоять попыткам республиканцев замедлить ход импичмента.





Республиканцы настаивают на том, что обвинения, выдвинутые против Трампа, ошибочны и что комитет поторопился вынести решение, не заслушав показания других свидетелей.





Они отметили, что в сентябре Трамп все-таки разрешил оказание военной помощи Украине на 391 миллион долларов, хотя президент Украины Владимир Зеленский так и не начал расследование в отношении Джо Байдена.





Таким образом, законодатели сделали новый шаг в деле об импичменте президента Дональда Трампа.





В ходе обсуждения некоторые законодатели-республиканцы вновь выдвигали требование провести отдельные «слушания меньшинства».





Республиканка Дебби Леско (Калифорния) назвала результат расследования по импичменту «заранее предопределенным».





Демократ Джо Негюс (Колорадо), напротив, подчеркнул, что обвинения основываются на фактах.





Надлер заявил, что, удерживая выделенную для Украины военную помощь, Трамп «ослабляет союзника, который продвигает интересы американской безопасности, сражаясь с врагом Америки», и тем самым «ослабляет Америку».





«А когда президент требует, чтобы иностранное государство провело расследование в отношении его внутриполитических соперников, он коррумпирует наши выборы», – добавил Надлер.





Ведущий республиканец в комитете Даг Коллинз заявил, что демократы хотели представить Трампа к импичменту с тех самых пор, как он вступил в должность в 2017 году, и что факты не соответствуют выдвинутым обвинениям.





«Президент не совершал никаких преступлений, – заявил он. – Президент давно скептически относился к выделению помощи иностранным государствам и был глубоко убежден, что Украина – коррумпированная страна, а не подходящее место для направления средств из американского бюджета».









Конгрессмен-республиканец Джим Джордан высказал мнение, что, когда Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского сделать одолжение «нам», он имел в виду Соединенные Штаты, а не себя лично.





Однако конгрессмен-демократ Дэвид Чичиллине возразил, что в ходе разговора с Зеленским Трамп «ни разу не произнес слово коррупция», то есть не просил расследовать коррупцию в Украине целом. «Целью было очернить вице-президента Байдена», – подчеркнул он.





Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала журналистам, что, если комитет одобрит обвинения, голосование в полном составе Палаты представителей пройдет на следующей неделе.





«Статьи импичмента будут одобрены», – убежден конгрессмен Хаким Джеффрис, возглавляющий демократический кокус в Палате представителей.





Как ожидается, процесс рассмотрения обвинений в Сенате начнется в следующем месяце. Высокопоставленные сенаторы-республиканцы, судя по всему, пришли к консенсусу относительно того, что ускоренный процесс при отсутствии свидетелей позволит наиболее безболезненно положить конец истории с импичментом.





Сенатор-республиканец Кевин Крамер полагает, что процесс в Сенате займет от недели до двух недель.