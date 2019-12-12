Предприятия Брестской области подучили премию «Лидер потребительского рынка-2019»

Источник материала: Виртуальный Брест

Церемония вручения Республиканской премии «Лидер потребительского рынка - 2019» состоялась 11 декабря в столичном Президент-Отеле. В этом году премия вручена в пятый раз.





Лауреатами премии «Лидер потребительского рынка - 2019» стали более 50 лучших белорусских предприятий. Престижную награду получили наиболее качественные товары и услуги, представленные на отечественном рынке.

В этом году в рамках церемонии награждения премией «Лидер потребительского рынка» вручена еще одна награда: Бизнес-премия «Лидер-2019». Ее удостоились 25 руководителей и владельцев предприятий, тем самым их вклад в достижения компаний получил заслуженную оценку.





Кроме того, почетные дипломы Бизнес-премии «Лидер-2019» вручены предпринимательским объединениям за их вклад в улучшение делового климата Беларуси, а также белорусским СМИ, освещающим экономические события.

Получившие награду предприятия широко известны своей продукцией в Беларуси и за ее пределами. В числе обладателей премии «Лидер потребительского рынка -2019» предприятия Брестской области: ОАО «Тепличный комбинат «Берестье», ОАО «Барановичский молочный комбинат», ОАО «Санаторий «Ружанский», ИООО «Лангхайнрих Конфекцион Бел» (г.Кобрин).

«За пять лет своего существования премия «Лидер потребительского рынка» превратилась в эффективный инструмент продвижения отечественной продукции, - заявил председатель оргкомитета премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин - Мы предлагаем предприятиям хороший и нестандартный инструмент формирования положительного имиджа».





Работая на потребительском рынке, предприятия должны думать прежде всего о своей репутации среди покупателей. Сегодняшний потребитель избалован широким выбором качественной продукции, поэтому привлечь и удержать его – непростая задача. Необходимы нестандартные маркетинговые ходы, точное знание запросов потребителя, способность видеть новые векторы развития, верить в себя, в свой успех.

Обладатели премии «Лидер потребительского рынка - 2019» получают возможность обозначить свою продукцию специальным знаком «Лидер-2019». Это ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента. Тем самым подчеркивается белорусское происхождение товара, ставшего на основных рынках нашей страны синонимом качественного продукта.

Ежегодная Республиканская премия «Лидер потребительского рынка» учреждена группой компаний «МЕДИА ПАРТНЕР», успешно работающей в Республике Беларусь почти пятнадцать лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.





Впервые премия была вручена в 2015 году. За пять лет ее лауреатами стали более 150 самых успешных белорусских предприятий. Многие обладатели премии были удостоены ее не один раз, что свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг.

Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.