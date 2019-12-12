Что за маслянистые пятна обнаружены в Мухавце?

Источник материала: Виртуальный Брест

На видео - ситуация на реке Мухавец в Бресте. Со стороны ТЭЦ вдоль берега видны маслянистые пятна.





Что это такое - не совсем понятно, но наверное, ситуация требует разъяснения. Правда, всё это уходит по течению не в сторону Бреста, а к крепости, и дальше к полякам, но так тоже не должно быть, мы же загрязняем природу!