Ель в виде Санта Клауса появилась в парке Мира и 20 километров гирлянд в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

К Новому году «Савушкин продукт» превратил парк Мира в волшебный лес: в парке установили 12-ти метровую ель, организовали множество зон с яркими сказочными персонажами, новогодними гирляндами украсили деревья и фонари.





Центральное место в парке занимает необычная ель в виде Санта Клауса, который присел отдохнуть.





Новогоднюю красавицу украшают 840 шаров, а вместо традиционной звезды – яркая шапочка.





Инсталляции со сказочными персонажами есть и у детской площадки, где на ветках ивы расположился мудрый филин, а чуть поодаль пасутся олени на опустившихся снежных облаках.









В разных частях парка можно увидеть и красный автомобильчик, который привез подарки, и обитателей волшебного леса: феи внимательно прислушиваются, чтобы узнать и исполнить самые тайные желания гостей парка, ангелочки украшают ели сосульками и конфетами, мишки мило играют друг с другом.





«В этом году мы разработали новую концепцию оформления парка, чтобы подарить брестчанам атмосферу предстоящего праздника, исполнения желаний, – пояснили в компании «Савушкин продукт». – Все в парке строится вокруг идеи сказочного леса, попав в который и дети, и взрослые заряжаются новогодним настроением и начинают верить в чудеса».





Дизайном новогоднего светового оформления занимался «Савушкин продукт»: всего в парке установлено 28 объектов с праздничной подсветкой, а 68 деревьев украшены светящимися гирляндами общей протяженностью более 20 км.







