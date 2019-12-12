ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ель в виде Санта Клауса появилась в парке Мира и 20 километров гирлянд в Бресте

13.12.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

К Новому году «Савушкин продукт» превратил парк Мира в волшебный лес: в парке установили 12-ти метровую ель, организовали множество зон с яркими сказочными персонажами, новогодними гирляндами украсили деревья и фонари.

Ель в виде Санта Клауса появилась в парке Мира и 20 километров гирлянд в Бресте

Центральное место в парке занимает необычная ель в виде Санта Клауса, который присел отдохнуть.

Ель в виде Санта Клауса появилась в парке Мира и 20 километров гирлянд в Бресте

Новогоднюю красавицу украшают 840 шаров, а вместо традиционной звезды – яркая шапочка.

Ель в виде Санта Клауса появилась в парке Мира и 20 километров гирлянд в Бресте

Инсталляции со сказочными персонажами есть и у детской площадки, где на ветках ивы расположился мудрый филин, а чуть поодаль пасутся олени на опустившихся снежных облаках.

Ель в виде Санта Клауса появилась в парке Мира и 20 километров гирлянд в Бресте

Ель в виде Санта Клауса появилась в парке Мира и 20 километров гирлянд в Бресте

В разных частях парка можно увидеть и красный автомобильчик, который привез подарки, и обитателей волшебного леса: феи внимательно прислушиваются, чтобы узнать и исполнить самые тайные желания гостей парка, ангелочки украшают ели сосульками и конфетами, мишки мило играют друг с другом.

Ель в виде Санта Клауса появилась в парке Мира и 20 километров гирлянд в Бресте

«В этом году мы разработали новую концепцию оформления парка, чтобы подарить брестчанам атмосферу предстоящего праздника, исполнения желаний, – пояснили в компании «Савушкин продукт». – Все в парке строится вокруг идеи сказочного леса, попав в который и дети, и взрослые заряжаются новогодним настроением и начинают верить в чудеса».

Ель в виде Санта Клауса появилась в парке Мира и 20 километров гирлянд в Бресте

Дизайном новогоднего светового оформления занимался «Савушкин продукт»: всего в парке установлено 28 объектов с праздничной подсветкой, а 68 деревьев украшены светящимися гирляндами общей протяженностью более 20 км.

Ель в виде Санта Клауса появилась в парке Мира и 20 километров гирлянд в Бресте

Ель в виде Санта Клауса появилась в парке Мира и 20 километров гирлянд в Бресте

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  К Новому году «Савушкин продукт» превратил парк Мира в волшебный лес: в парке установили 12-ти метровую ель, организовали множество зон с яркими сказочными...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кина не будет: в России "Слугу народа" сначала отцензурировали, а потом сняли с эфира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика