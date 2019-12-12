В Буда-Кошелево начался монтаж елки

Источник материала: Газета Авангард

На этой неделе в Буда-Кошелево начался монтаж главного атрибута новогодних праздников – елки.





После установки каркас стал «обрастать» лапками из еловых веток, которых было заготовлено около 4000 штук. На текущий момент монтаж ели завершен и коммунальная служба приступила к ее украшению.





Надо заметить, что, несмотря на большую высоту, елка устроена так, что способна выдержать даже шквальные порывы ветра. Благодаря специальной конструкции у нее отсутствует парусность, и любой ветер будет пролетать сквозь ветви, не причиняя вреда новогодней красавице.

По словам мастера участка по благоустройству и санитарной очистке КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Владимира Хорунжего, облик ели по сравнению с прошлым годом особо не изменится. Конус используется прежний, останутся в убранстве и гирлянды, и украшения. Изменится, конечно же, символ года. Около 100 метров гирлянд пойдет на украшение ели, всего же планируется украсить город гирляндами общей протяженностью около 500 метров.

В полном новогоднем убранстве зеленая красавица должна предстать перед жителями Будакошелевщины 15 декабря. Также планируется установка в городе светящейся арки, снеговиков и саней, которые уже радовали нас в минувшем году. В городском парке на месте фонтана смонтирован цветок, он будет украшен светодиодными гирляндами.











Ирина ГАЛИЦКАЯ

Фото автора и Аллы Якушевич