Эксперты назвали самые плохие пароли 2019 года

Источник материала: Новости Волковыска

▶ Группа независимых экспертов составила список самых худших паролей 2019 года. В него включили 200 комбинаций, состоящих из набора букв или цифр, а также смешанные варианты❗

Анализ приводится в блоге менеджера паролей NordPass. В базу данных специалисты внесли порядка 500 млн паролей, которые попали в публичный доступ после взлома в 2019 году. В итоге 200 наиболее распространенных были отправлены экспертам NordPass.

Самой худшей признают цепочку цифр, набранную по возрастающей от одного до пяти.

В ТОП-5 включен test1, который используют 993 тысячи человек. Самым популярным паролем также остается слово "пароль", его все еще используют 830 тысяч человек.

Отмечены также вариации из букв, образующие горизонтальную или же вертикальную строку на клавиатуре QWERTY, asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx.

Некоторые применяют в качестве защиты названия брендов или различные видами спорта.

Легко вскрываемые комбинации по-прежнему популярны по двум причинам, заявляют специалисты. Они легко запоминаются, а вторым является то обстоятельство, что владельцы аккаунтов и электронных почтовых ящиков считают, что им нечего утаивать.

В NordPass заявляют, что итогом взлома может быть заблокированная учётная запись, далее возможны определённые трудности с её восстановлением. То же относится и к информации, находящейся в облачном хранилище.



